Ce danger qui guette l’Europe selon des chercheurs

Le réchauffement climatique a pour répercussion, une hausse notable des températures. Mais à terme, il pourrait bien avoir l’effet inverse. Une étude néerlandaise tend en effet à démontrer que la fonte des glaces entraînée par la hausse des températures pourrait plonger le continent européen… Dans le froid ! La raison ? La fin du courant sous-marin qui participe à réchauffer les côtes européennes.

Cette étude, poussée et détaillée, avait pour objectif de s’intéresser aux courants sous-marins et à leur impact sur les températures actuelles. Ces derniers participent en fait à transporter la chaleur sur les cotes européennes, ce qui permet de garantir un climat tempéré ou, tout du moins, des températures qui ne sont pas excessivement fraîches, tout au long de l’année.

L’Europe, le froid après le chaud ?

Or, la fonte des glaces au Groenland pourrait changer tout ça. En effet, d’immenses quantités d’eau douce vont être déversées dans les océans, ce qui pourrait perturber le courant nord-atlantique. Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? En effectuant une analyse poussée sur 2.000 ans, au cours de laquelle de l’eau douce et peu à peu libérée, ces derniers ont observé une baisse drastique des températures éventuelles.

Pour autant, ce scénario est d’ores et déjà présenté comme le scénario catastrophe parfait. Ainsi, les auteurs de l’étude ont déjà expliqué à plusieurs reprises qu’ils ne pouvaient pas garantir qu’un tel événement ne se déroule. De même, si cela venait à arriver, il n’y a pas de date précise. Cependant, cela tend à démontrer que les effets du réchauffement climatique, sur notre planète et les humains, sont bien plus importants qu’imaginés.

Des répercussions déjà bien violentes dans le monde

Car outre la baisse éventuelle des températures en Europe, cela sera précédé par une hausse du mercure. Déjà en Afrique du Nord ou dans le sud du vieux continent, le thermomètre explose, avec, dans certains endroits comme au Maroc, en Algérie ou encore au Mali, des températures dignes d’un mois de juillet. À cela s’ajoutent des événements majeurs de plus en plus récurrents, comme des incendies, des tremblements de terre et la disparition de certaines espèces animales.