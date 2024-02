Ce pays africain remercie la Russie pour sa «coopération pleine de franchise»

La Russie intensifie ses efforts pour étendre son influence en Afrique, mettant en œuvre une stratégie multidimensionnelle qui englobe la coopération militaire, économique et diplomatique. Ces initiatives sont particulièrement visibles dans des pays tels que la République centrafricaine, où la présence de conseillers militaires russes et d’accords de sécurité est rapportée, ainsi qu’au Soudan et en Libye, où la Russie cherche à jouer un rôle de médiateur tout en consolidant ses intérêts économiques et stratégiques.

Mais le pays de Vladimir Poutine intensifie ses liens particulièrement au Sahel, notamment à travers des liens militaires renforcés avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso et récemment le Niger. Cette expansion se manifeste lors de manifestations pro-junte dans ces pays, où l’on a pu observer des signes de sentiment pro-russe, tels que des drapeaux russes et des slogans favorables à la Russie.

Un pays remercie ouvertement la Russie pour sa coopération

Le Burkina Faso, à travers les propos de son ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a exprimé sa gratitude envers la Russie lors du 8e Forum international du travail tenu à Saint-Pétersbourg. Cette reconnaissance est adressée au peuple russe ainsi qu’à ses dirigeants pour leur approche franche et respectueuse dans le cadre de leur coopération bilatérale.

«Nous disons merci au Peuple de la Russie et ses dirigeants pour sa coopération pleine de franchise, de transparence, d’ouverture et de respect mutuel» a affirmé le ministre burkinabè. Au cours de ce forum, qui s’est déroulé du 19 au 24 février 2024 et portait sur le thème de l’espace migratoire commun des États membres de la Communauté des États indépendants, Bazié a mis en avant l’importance du respect de la souveraineté des nations. Il a affirmé l’engagement de son pays à défendre sa souveraineté, quel qu’en soit le coût.

Le ministre a également relayé les salutations du président Ibrahim Traoré et du peuple burkinabè, marquant ainsi l’importance de la relation fraternelle entre le Burkina Faso et la Russie. Cette relation est d’autant plus significative dans un contexte mondial en pleine transformation et confronté à diverses crises.

Bazié a souligné la difficulté mais aussi la dignité de maintenir des relations sincères et humaines dans un tel environnement. Il a fait référence aux défis auxquels le Burkina Faso est confronté, notamment la crise terroriste, qui selon lui, est exacerbée par l’exploitation capitaliste.