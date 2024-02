Mark Zuckerberg annonce une technologie révolutionnaire digne de la science-fiction

On le sait : Mark Zuckerberg et Meta sont à la pointe de la recherche en matière de nouvelles technologies ! Et comme l’a récemment annoncé le milliardaire américain, cette stratégie ne devrait pas changer de si tôt. En effet, le fondateur de Facebook a annoncé que Meta travaillait actuellement sur une toute nouvelle technologie permettant de contrôler, de par la pensée, des casques de réalité mixte.

C’est un produit (un projet) qui rappelle celui de Neuralink, d’Elon Musk. Il y a quelques jours, le milliardaire américain annonçait, en effet, qu’une personne ayant reçu un implant pouvait désormais contrôler la souris de son ordinateur, à l’aide de sa seule pensée. Et il semblerait que cette percée ait donné des idées aux équipes de Meta, la maison-mère de Facebook, qui souhaite visiblement se positionner sur le même type de technologie.

Meta, sur les traces de Neuralink

Les casques de VR (réalité virtuelle) se contrôlent aujourd’hui à l’aide des mains, des manettes ou même le regard. Mais bientôt, cela pourrait être possible à l’aide de la pensée. Mais contrairement aux équipes Neuralink qui implantent des puces dans le cerveau, les équipes Meta souhaitent simplement créer un bracelet connecté qui sera installé au niveau du poignet. Ce bracelet servira en fait de lien entre l’homme et la machine, pour pouvoir réaliser des actions.

Cela semble futuriste, trop futuriste même ? Sachez que cette technologie est déjà très bien avancée… Au point même qu’elle sera très prochainement commercialisée. Si les délais se comptent encore en année, Zuckerberg pour Morning Brew Daily, a expliqué que 2025 – 2026 était l’horizon vers lequel ses équipes étaient amenées à tendre. Une manière d’accélérer, car Apple s’est récemment lancé sur ce même secteur de marché et fait d’énormes progrès.

Réalité virtuelle et IA

Outre la réalité virtuelle, Meta est aussi en train de travailler sur la partie intelligence artificielle. Ainsi, le groupe développe actuellement son concurrent à ChatGPT et pourrait ainsi doper ses produits à l’aide d’une IA maison, spécifiquement développée pour répondre aux besoins des utilisateurs. En bref, toutes les grandes sociétés de ce monde, spécialisées dans la tech’ tout de moins, semblent vouloir frapper fort.