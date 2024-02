Ce pays du sahel veut assainir son secteur minier

S’il y a bien un pays en Afrique, qui peut compter sur d’abondantes ressources minières : c’est le Mali. D’ailleurs, Bamako a lancé un vaste plan de restructuration du secteur afin de l’assainir pour pouvoir en tirer le maximum de profit, tout en intégrant à cette économie en plein développement, les entreprises et travailleurs locaux, de sorte que le secteur aurifère prenne une place de plus en plus importante au sein de l’économie nationale.

Cette décision de tout revoir a été prise à la suite d’un vaste audit mené tout au long de l’année 2023. Un audit qui a permis de mettre à jour bon nombre d’irrégularités et de manques qui, in fine, coûtent assez cher à l’État. Entre les manquements aux règles et le non-paiement des impôts, taxes et dividendes par les entreprises, le gouvernement malien passe à côté des millions de dollars de recettes.

Le Mali restructure son secteur minier

Face au fait accompli, le gouvernement a confirmé la mise en place de trois grandes mesures. La première, c’est le renforcement des contrôles qui permettront à l’administration d’assurer le respect des lois et des réglementations. La seconde, c’est l’application pure et simple des sanctions à l’encontre des sociétés qui tenteraient de frauder. Enfin, un système de suivi sera mis en place pour assurer une meilleure traçabilité des ressources.

Ces mesures visent, outre le fait d’assainir le secteur, de faire bonne presse auprès des grands acteurs internationaux qui souhaiteraient se positionner au Mali et qui attendaient un cadre légal plus strict et cohérent avant de se lancer. Sont notamment concernées les entreprises russes, avec qui Bamako collabore tout particulièrement, notamment en ce qui concerne la cartographie et le raffinage.

Attirer les investisseurs étrangers

Outre l’or, le Mali souhaite diversifier le traitement de ses ressources. Ainsi, le pays pourrait bel et bien se tourner vers le lithium notamment, qui est une ressource de plus en plus prisée des entreprises spécialisées, notamment dans la production, à l’échelle, de batteries pour véhicules électriques. Les terres maliennes en regorgent, ce qui pourrait faire du pays l’un des principaux acteurs de ce segment de marché, dans les prochaines années (à condition de disposer des ressources nécessaires pour en assurer l’extraction et le bon traitement).