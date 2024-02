Centrale nucléaire, pipeline: l’AES envisage de grands projets pour l’avenir

À Ouagadougou, le jeudi 22 février 2024, s’est achevé un atelier crucial réunissant les principales sociétés d’électricité des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’objectif était clair : trouver des stratégies efficaces pour sécuriser l’approvisionnement énergétique de la région. Au terme de trois jours de débats intenses, les participants ont convenu de l’impérative nécessité de valoriser les ressources endogènes et de renforcer les infrastructures d’interconnexion.

La sécurisation de l’approvisionnement énergétique dans la région sahélienne ne peut se faire sans une exploitation optimale des ressources locales. C’est pourquoi les axes stratégiques définis lors de cet atelier insistent sur la valorisation des ressources endogènes, le développement des échanges d’énergie électrique et la promotion de l’efficacité énergétique. Des mesures cruciales pour assurer un approvisionnement stable et durable.

Dans cette optique, plusieurs projets ont été envisagés pour les années à venir. À court terme, des études seront lancées pour la réalisation de centrales à charbon au Niger, tandis que de nouvelles lignes électriques seront construites pour renforcer l’interconnexion régionale. À moyen terme, la construction de la centrale à charbon de Salkadamna au Niger, ainsi que des centrales éoliennes, sera réalisée avant fin décembre 2028.

Cependant, le projet le plus ambitieux reste la construction d’une centrale nucléaire prévue d’ici 2034. Cette initiative marque un tournant majeur dans la stratégie énergétique de la région, témoignant de la volonté des acteurs régionaux de diversifier leurs sources d’énergie et de s’engager vers un avenir énergétique plus durable.

L’annonce de ces projets ambitieux a été accueillie avec enthousiasme par les participants. Souleymane Ouédraogo, directeur général de la SONABEL, a souligné l’importance de garantir l’accès à l’électricité pour tous, affirmant que « tout ce qui vient de l’imagination de l’homme est réalisable par l’homme« .

En clôture de l’atelier, Souleymane Kéré, président du Conseil d’administration de la SONABEL, a salué la tenue de cette rencontre historique et a souligné l’importance cruciale de sécuriser l’approvisionnement en électricité pour le développement économique de la région sahélienne. Il a appelé à développer une résilience énergétique et à renforcer la coopération énergétique dans l’espace sahélien pour faire face aux défis à venir.