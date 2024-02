Ces aliments prisés qu’il faut pourtant éviter

Bien manger permet de rester en bonne santé. Mais pour beaucoup, il peut être difficile de trouver les bons aliments vers lesquels se tourner ! Si on sait qu’il ne faut pas manger trop gras, trop sucré ou trop salé, quelle est la limite ? Existe-t-il des aliments à proscrire dans tous les cas ? La réponse est oui !

En effet, selon certains gastro-entérologues, certains aliments ne méritent même pas qu’on pose les yeux dessus… À commencer par les barres protéinées. La raison ? Pourquoi se priver de barres réalisées avec des fruits ou des noix ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’aliments ultra-transformés. Et ce type de nourriture contient de nombreux additifs, ce qui n’est absolument pas bon pour la santé.

Plusieurs types de produits à (vraiment) éviter

Un autre type de produit à éviter, absolument, c’est la charcuterie. Les viandes rouges transformées, les burgers, les hot-dogs… Trop de viande rouge favorise l’apparition de graves maladies, comme le cancer colorectal. En effet, chez les personnes qui en mangent quatre fois, voir plus encore, par semaine, les risques de tomber malade sont de 20% plus importants ! Il faut donc éviter le bœuf, le porc ou encore l’agneau… Ainsi que le poulet et le poisson frit, qui contiennent beaucoup de matières grasses, néfastes pour l’organisme.

Autre type d’aliment à éviter : les sodas ! Qu’il s’agisse de Coca-cola, de Fanta, d’Ice tea ou d’Orangina, ces produits sont à proscrire. Riches en sucre, ils favorisent l’apparition de maladies graves, comme le diabète ou encore les maladies cardiaques. Plus communément, trop de soda suppose des maux de ventre ainsi que des ballonnements. Il en va de même avec les boissons caféinées, qu’il convient de limiter plus que d’éviter !

Enfin, évitez le pain de mie blanc, lui aussi riche en sucre. Il est préférable de se tourner vers des pains complets, qui sont mieux pour la santé. Rassurez-vous, si vous vous laissez tenter par quelques-uns des aliments présentés ci-dessus, une fois de temps en temps, vous avez tout à fait raison. L’idée est de limiter, pour manger un peu plus sainement (ajoutez des légumes et des fruits à votre régime alimentaire). N’oubliez pas, non plus, de rester actif !