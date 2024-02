Coupures intempestives d´électricité au Bénin : La Sbee donne les raisons et rassure

Vous l’auriez constaté ces derniers jours. Les coupures du courant électrique ont repris de plus bel au Bénin malgré les investissements du gouvernement dans le secteur de l’énergie. Face à cette situation qui suscite moult commentaires, la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) donne des clarifications et rassure les abonnés. C’est à travers un communiqué en date du 28 février 2024. Selon André-Marie Kaczmarek, directeur général de la Sbee, ces coupures répétées sont dues au renouvellement des infrastructures de transport et de distribution de l’énergie.

« Actuellement, les investissements en cours portent essentiellement sur le renouvellement des infrastructures de transport et de distribution de l’énergie électrique, restées malheureusement inchangées et mal entretenues pendant des décennies », informe le communiqué. A cette cause s’ajoutent les travaux de maintenance planifiés en vue d’assurer la fiabilité du réseau électrique. La Sbee déplore les actes d’incivisme posés par certains individus sur le réseau. « Par ailleurs, le réseau de la SBEE est parfois victime d’actes d’incivisme causés par des citoyens malveillants qui endommagent des installations électriques. Toutes ces actions combinées engendrent la discontinuité de la fourniture de l’énergie électrique que subissent actuellement les populations », fait savoir le DG de la Sbee André-Marie Kaczmarek.

Consciente des désagréments que pourraient entrainer les coupures répétées observées ces derniers jours, la Sbee présente à ses abonnés ses excuses. Mieux, la direction de cette structure tient à rassurer sa clientèle « que toutes les dispositions sont prises pour l’élimination progressive des causes évoquées et l’amélioration de la qualité de ses services ». Cette situation inconfortable s’observe dans un contexte où le gouvernement s’emploie à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, conformément à l’ODD 7.

La preuve, ces dernières années, la Sbee a bénéficié d’investissements massifs de la part du gouvernement et du programme MCA BENIN II pour améliorer la fourniture de l’électricité aux populations. « Cela a induit un regain de consommation des ménages et des entreprises se traduisant par l’augmentation substantielle des nouveaux branchements effectués », précise le communiqué de la Sbee.