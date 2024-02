Décès d’un célèbre milliardaire autrefois SDF

Le monde des affaires et la Chine en particulier sont en deuil après l’annonce du décès de Zong Qinghou, survenu dimanche à l’âge de 79 ans. Fondateur du géant agroalimentaire Wahaha, Zong Qinghou était une figure emblématique de l’industrie, connue pour son parcours exceptionnel de la précarité à la prospérité. Sa société a révélé que sa disparition faisait suite à une maladie réfractaire aux traitements, sans pour autant divulguer davantage de détails.

Zong Qinghou est un entrepreneur chinois reconnu pour être le fondateur et président du groupe Hangzhou Wahaha, l’une des plus grandes entreprises de boissons en Chine. Né le 5 octobre 1945, Zong a démarré sa carrière dans l’enseignement avant de se lancer dans le monde des affaires au milieu des années 1980. Sous sa direction, Wahaha a évolué à partir d’un simple kiosque de vente de glaces et de boissons à l’école, pour devenir un conglomérat agroalimentaire majeur, spécialisé notamment dans les boissons non alcoolisées.

Zong Qinghou est réputé pour son approche pragmatique des affaires et son sens aigu de l’innovation, qui ont contribué à la croissance et à l’expansion de Wahaha, tant sur le marché intérieur chinois qu’à l’international. Au fil des ans, Zong Qinghou a été reconnu pour sa réussite entrepreneuriale par de nombreuses distinctions et a régulièrement figuré dans les classements des personnes les plus riches de Chine. Sa vision stratégique pour Wahaha continue d’influencer l’évolution de l’entreprise dans un marché en constante évolution.

La trajectoire de Zong Qinghou est marquée par une ascension remarquable. Parti de rien, il a débuté sa carrière entrepreneuriale à 40 ans, en vendant des boissons gazeuses aux enfants. Son histoire est ponctuée d’épisodes de luttes et de résilience, notamment lorsqu’il se retrouva sans le sou, contraint de dormir sous un pont à Pékin. En 1987, il fonde Wahaha, jetant les bases de ce qui deviendra un empire agroalimentaire aux produits incontournables dans tout le pays.

Un fervent défenseur de l’entrepreneuriat

La vision de Zong Qinghou ne se limitait pas à l’expansion de son empire. Il était un fervent défenseur de l’entrepreneuriat et de la création de richesse comme moteurs de progrès économique. Sous sa direction, Wahaha a diversifié ses activités, s’étendant au-delà des boissons pour embrasser des secteurs comme la nutrition infantile et le textile. En 2021, marquant une nouvelle ère pour Wahaha, Zong Qinghou a passé le flambeau à sa fille, Zong Fuli, la nommant vice-présidente et directrice générale.

La disparition de Zong Qinghou laisse un vide dans le paysage entrepreneurial mondial. Son héritage, cependant, perdurera à travers Wahaha et les innombrables vies qu’il a touchées par sa vision, sa persévérance et son engagement envers la création de richesse.