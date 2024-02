Dialogue politique au Sénégal : les raisons de l’absence d’Idrissa Seck

Au Sénégal, le dialogue politique nationale s’est ouvert dans un contexte quelque peu tendu. Cette rencontre entre les différentes forces vives de l’État doit permettre de dénouer la crise politique qui secoue le pays de la Teranga depuis quelques semaines maintenant. Certains ténors de la scène politique sénégalaise ont refusé de participer à ce dialogue national.

Parmi les absents de marque, on peut citer l’ex-premier ministre, Idrissa Seck. Du fait de son expérience politique et de sa parfaite maîtrise des textes qui régissent le fonctionnement de l’État, on aurait pu penser qu’Idrissa Seck allait marquer sa présence au dialogue nationale. Qu’est-ce qui a amené le leader du parti Yewwi a décliné l’invitation du président Macky Sall ?

D’après des sources concordantes, Idrissa Seck ne voit pas d’un bon œil le rapprochement entre Macky Sall et Karim Wade. Il faut noter que le PDS de Karim Wade a joué un grand rôle à l’Assemblée nationale dans le processus de report de l’élection présidentielle. Ainsi, le PDS et la majorité présidentielle ne se regardent plus forcément en chien de faïence. La nouvelle sorte d’alliance entre Karim Wade et Macky Sall n’est pas du goût d’Idrissa Seck.

Notons que le leader de Yewwi n’a jamais entretenu de bonnes relations avec le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade. Pendant les nombreuses années où ils se sont côtoyés dans les sphères du pouvoir, le climat était glacial entre Karim Wade et Idrissa Seck. Malgré les enjeux qu’il y a autour de ce dialogue politique national, Idrissa Seck a opté pour la politique de la chaise vide.

Est-ce la bonne politique pour l’opposant politique ? N’aurait-il pas été judicieux de sa part d’adopter une autre approche afin de participer à résorber cette crise politique qui plombe le Sénégal ? Idrissa Seck a certes ses raisons, mais le Sénégal est à un tournant de son histoire et il aurait été intéressant qu’une personnalité politique de sa trempe puisse marquer de façon positive ce tournant.