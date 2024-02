Diddy: un producteur l’accuse d’agression sexuelle

Dans une révélation qui secoue l’industrie de la musique, Sean « Diddy » Combs, figure emblématique du hip-hop, fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle déposée par un producteur de musique. Cette action en justice, introduite lundi devant un tribunal fédéral à New York, détaille des allégations graves contre Combs, l’accusant d’attouchements sexuels non sollicités et de comportements inappropriés répétés.

L’homme, dont l’identité n’a pas été divulguée, relate une série d’événements troublants, affirmant avoir été contraint de travailler dans des conditions dégradantes, notamment dans une salle de bain pendant que Combs prenait sa douche, se promenant nu devant lui. Plus accablant encore, le plaignant soutient que Combs l’a poussé à solliciter des prostituées et à avoir des rapports sexuels avec elles, allant jusqu’à évoquer un épisode où il se serait réveillé aux côtés de deux travailleuses du sexe, soupçonnant avoir été drogué.

Face à ces accusations, l’équipe légale de Combs a réagi vigoureusement, rejetant en bloc les affirmations portées contre lui. Shawn Holley, avocat du magnat du rap, qualifie les allégations de « pure fiction », assurant disposer de preuves irréfutables qui discréditeraient totalement les dires du producteur. « Nous réfuterons ces allégations extravagantes devant la justice et prendrons toutes les mesures appropriées contre ceux qui les propagent« , a-t-il déclaré, marquant une défense ferme face à la controverse.

Cet épisode s’inscrit dans une série d’accusations similaires qui ont émergé contre Combs ces derniers mois, témoignant d’un climat de plus en plus tendu autour de sa personne. Parmi elles, une plainte déposée par la chanteuse de R&B Cassie Ventura, qui a été réglée l’année dernière, ainsi que des allégations remontant à deux décennies, émanant d’une femme affirmant avoir été violée par le producteur alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Au-delà de ces accusations, une autre affaire récente implique Joi Dickerson-Neal, qui prétend avoir été agressée par Combs durant ses études à l’Université de Syracuse. Sa plainte révèle des détails perturbants, accusant Combs de l’avoir droguée, agressée sexuellement et d’avoir créé et diffusé du contenu à caractère vengeur à son encontre.

L’écho de ces multiples plaintes pose de sérieuses questions sur les pratiques et le comportement de figures influentes dans l’industrie du divertissement. Alors que Combs et son équipe s’efforcent de contrecarrer ces allégations, l’attention se porte désormais sur les développements judiciaires à venir, qui devront démêler le vrai du faux dans cette affaire complexe et très médiatisée.