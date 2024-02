Elon Musk tease un nouveau produit, personne ne s’y attendait

Gmail, l’une des messageries les plus utilisées au monde, bientôt concurrencée par un nouveau produit que personne n’avait vu venir ? En effet, sur X, Elon Musk a récemment commencé à faire la promotion de Xmail, une messagerie qui pourrait bien venir s’imbriquer dans l’offre de plus en plus complète que propose X (anciennement Twitter) à ses utilisateurs.

L’annonce a été effectuée directement sur la plateforme, sans donner plus de détails que ça. En effet, Elon Musk a répondu en commentaire à un internaute, qui lui demandait quand est-ce qu’allait arriver “Xmail”. Le principal intéressé a tout simplement rebondi, en expliquant que cela allait arriver. Quand, comment et sous quelle forme ? Pour le moment, nous n’en savons rien.

Gmail bientôt concurrencé par Xmail ?

Une publication qui ne doit toutefois rien au hasard. En effet, il y a quelques jours, d’importantes rumeurs laissaient entendre que Google allait fermer Gmail, son service de messagerie. Des rumeurs infondées, que le compte X de Gmail a vite tenu à démentir, via une simple publication. Face au buzz que cela a suscité, beaucoup de personnes se sont alors demandées comment elles allaient pouvoir communiquer.

Face au buzz suscité, il est donc probable que cette réponse d’Elon Musk soit un vrai coup de communication. Pour autant, cela n’a rien d’étonnant. En effet, le milliardaire a plusieurs fois expliqué qu’il souhaitait faire de X, une super application, avec un nombre incalculable de fonctionnalités, un peu à l’instar de ce que propose WeChat, le Twitter chinois, dopé aux outils et possibles utilisations.

X, bientôt une « super application » ?

Ainsi, il est désormais possible de passer des appels audio et vidéo via la plateforme. En outre, il devrait être possible, sur X, de pouvoir échanger de l’argent, de s’en envoyer en quelques clics. Le groupe américain a reçu les autorisations nécessaires dans certains États américains, ce qui laisse ainsi penser qu’outre le côté social, X pourrait très bien devenir un moyen de paiement.