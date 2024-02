Election de 2026 au Bénin : « la communauté internationale se mobilise », confie Yayi

Dans un message qu’il a partagé sur sa page Facebook le vendredi 10 novembre 2023, Boni Yayi, dit avoir sollicité la communauté Internationale et certains partenaires techniques pour une mission d’inspection du cadre institutionnel non inclusif mis en place dans la perspective des élections générales de 2026. Visiblement, cette requête du président du parti Les Démocrates semble avoir reçu un avis favorable.

Il l’a fait savoir ce dimanche 4 février 2024 à Ifangni lors du meeting de remobilisation et de réconciliation du parti d’opposition. « Les nouvelles sont bonnes. La communauté internationale se mobilise pour venir constater et Dieu organisera leur arrivée », a-t-il confié devant des militants et sympathisants de LD massivement mobilisés pour la circonstance.

Au nombre des partenaires ayant accepté d’inspecter le cadre institutionnel mis en place, figure en bonne place le Pape François qui a répondu à la correspondance du président Boni Yayi en ces termes : « Monsieur le président, depuis Rome, j’ai vu la légitimité de votre combat. Continuez et Dieu le père céleste veillera sur vous. Mais faites-le auprès de l’église catholique, c’est-à-dire la Conférence épiscopale du Bénin ». L’ancien président de l’Union Africaine a fait savoir qu’il a eu à échanger avec l’église catholique du Bénin. De ces échanges, il en ressort que l’église « sera aux côtés de la nation, comme elle l’a été en 1990 avec la supervision de mon cher bel oncle, Monseigneur De Souza », a rassuré Boni Yayi.

Le président du parti LD dit avoir alerté la communauté internationale à cause des souffrances de la population et surtout de l’exclusion à laquelle les partis d’opposition font l’objet depuis 2016. « J’ai demandé à la communauté de nous appuyer, de venir voir ce qui se passe, comment on organise des exclusions dans tous les domaines d’une manière générale et en matière électorale », justifie-t-il. Selon lui, ce sont ces exclusions qui ont conduit le pays au désastre ces dernières années. Le plus subtil désastre, à l’en croire, est le manque de transparence dans la gestion des élections législatives de 2023. Boni Yayi souhaite que les élections générales de 2026 soient transparentes, inclusives, équitables, sécuritaires et pacifiques.

Il faut rappeler que la démarche du président de la principale force de l’opposition au Bénin est donc d’informer la communauté internationale que « ce cadre n’est pas inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition dans les instances chargées d’organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles dans presque 2 ans », avait-il écrit sur sa page Facebook. Mieux, après 2016, « le Bénin n’a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques », avait estimé le président Boni Yayi qui appelle de tous ses vœux la tenue d’une concertation nationale pour mieux préparer et réussir ces élections générales consensuelles.