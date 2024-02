En plein vol, il tente d’ouvrir la porte d’un avion

Nouveau drame évité de justesse. En effet, aux USA, un avion American Airlines a décollé du Nouveau-Mexique, pour rejoindre Chicago, mais a dû faire demi-tour après plusieurs minutes de vol. La raison ? Un passage a tenté d’ouvrir la porte en plein vol. Une situation qui rappelle celle du Boeing 737 MAX, qui a vu sa porte se dérober, alors qu’il se trouvait lui aussi au-dessus des nuages.

Une vidéo de la scène a d’ailleurs été filmée. On voit un homme qui tente d’ouvrir l’une des portes de sortie de l’appareil, avant d’être solidement attrapé et bloqué par un groupe d’individus. Face aux risques et au tumulte que cela a suscité, l’avion qui venait de partir d’Albuquerque et qui venait d’atteindre les 8.000 mètres d’altitude a rebroussé chemin pour que l’individu en question soit évacué.

Un homme tente d’ouvrir la porte d’un avion en plein vol

Sur le retour, aucun incident n’a été signalé de la part des autorités. L’avion s’est reposé à l’aéroport international Sunport d’Albuquerque, situé dans le Nouveau-Mexique, aux alentours de 14h40. Une information plus tard confirmée par la FAA, l’agence fédérale américaine chargée d’assurer la régulation de l’aviation civile. Une enquête a également été ouverte, même si, à ce sujet, rien n’a filtré.

Les médias américains ont toutefois pu échanger avec l’un des passagers présents sur les lieux de ce qui aurait très bien pu finir en drame. Blaze Ward a affirmé sur ABC que l’individu en question avait en fait actionné le mécanisme de sécurité présent sur la porte. Il avait alors les deux mains sur le levier permettant d’ouvrir cette même porte. Une différence de pression aurait d’ailleurs été entendue dans l’appareil. Il sera finalement stoppé avant d’aller plus loin.