Énergie: une technique révolutionnaire avec l’eau de mer aux USA

Aux USA, une méthode révolutionnaire a été mise au point, permettant de produire de l’eau douce et de l’électricité, de manière rapide, efficace et surtout peu coûteuse. Un projet viable pour permettre de lutter contre la crise qui s’accentue ? En effet, de moins en moins de personnes ont accès à l’eau potable.

Dans le monde, selon les chiffres de l’Organisation des Nations unies, 40% de la population mondiale. Et à l’avenir, ces problèmes d’accès pourraient pousser des dizaines de millions de personnes à changer de région, pour pouvoir continuer à vivre décemment. Le réchauffement climatique, en plus d’induire une crise d’accès aux biens basiques, pourrait aussi entraîner une crise migratoire.

L’ONU alerte sur les problèmes d’accès à l’eau

Pour autant, la science se plie en 4 pour trouver des solutions. Et récemment, une percée effectuée par les chercheurs de l’École d’ingénierie Tendon, de l’université de New York, pourrait tout chambouler. En effet, ces derniers ont annoncé une avancée spectaculaire en matière de désalinisation de l’eau de mer, pour pouvoir la rendre potable. Une méthode plus efficace et moins énergivore, qui pourrait aider des millions d’individus à pouvoir boire une eau saine.

Interrogé au sujet de cette percée, le docteur Taylor, professeur de génie chimique et biomoléculaire, a expliqué que cette technique (celle du “flux redox”) était tout simplement révolutionnaire… Car celle-ci, en plus de pouvoir aider des populations en situation de ne plus pouvoir boire, pourrait permettre de stocker de l’énergie, notamment celle produite par panneaux solaires et les éoliennes.

Le flux redox, pour sauver les populations à risques ?

En fait, cette méthode de flux redox permet d’éliminer le sel dans l’eau, de manière peu énergivore. Le rendement de ce type de dessalement est de 20% plus important que le rendement classique. Comment ? Via un réseau complexe de canaux. Ces derniers sont reliés par des membranes d’échange qui rendent alors possibles les réactions électrochimiques. Cela permet d’extrait le sodium de l’eau de mer, pour la rendre douce. Et à cette eau douce, peut être ajoutée de la saumure, qui permet de créer de l’électricité !