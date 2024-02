Entre Israël et l’Iran, la tension monte encore

Entre Israël et l’Iran ce n’est pas l’amour fou. Les relations entre les deux pays ont été marquées par des décennies de méfiance et d’hostilité, a récemment atteint un nouveau pic. Historiquement, les relations entre les deux pays ont oscillé entre une coopération discrète et une hostilité ouverte, reflétant les changements géopolitiques et idéologiques dans la région. Depuis la révolution iranienne de 1979, qui a vu l’émergence de la République islamique d’Iran, les tensions se sont intensifiées, notamment en raison du soutien apporté par Téhéran à des groupes hostiles à Israël, tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza.

Ces tensions ont été exacerbées par des incidents récents. Il y a quelques jours, l’Iran a accusé Israël d’être derrière deux explosions qui ont endommagé le réseau de distribution de gaz dans le sud-ouest et le sud du pays, perturbant l’approvisionnement dans plusieurs provinces. Bien que ces attaques n’aient pas fait de victimes, elles ont été qualifiées par Téhéran d’actes de « sabotage et de terrorisme« . Le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, a explicitement désigné Israël comme responsable, affirmant que ce « complot » avait été déjoué.

Publicité

Ces accusations s’appuient sur des informations révélées par le « New York Times », qui, citant des sources occidentales et militaires iraniennes, a suggéré l’implication d’agents israéliens dans ces sabotages. Cette opération s’inscrit dans un contexte où l’Iran a fréquemment imputé à Israël des tentatives de sabotage contre ses infrastructures, en particulier celles liées à son programme nucléaire et militaire.

L’implication présumée d’Israël dans ces incidents s’ajoute à une longue liste d’accusations et d’attaques mutuelles, illustrant la guerre de l’ombre que se livrent les deux pays. Cette dernière escalade survient alors que l’Iran continue de soutenir le Hamas, malgré le conflit dans la bande de Gaza en octobre, après une attaque inédite du groupe islamiste palestinien contre le sud d’Israël.

Cette série d’événements souligne non seulement la persistance des tensions historiques entre Israël et l’Iran mais aussi la complexité et la volatilité des relations actuelles. Chaque incident contribue à accroître la méfiance et l’animosité, rendant toute forme de désescalade ou de dialogue de plus en plus difficile à envisager.

Publicité

Dans ce climat de tensions accrues, la communauté internationale reste en alerte, consciente des répercussions potentielles de ces affrontements sur la stabilité régionale et internationale. La situation demeure extrêmement fragile, chaque nouvelle accusation ou attaque pouvant potentiellement mener à une escalade plus large, avec des conséquences imprévisibles pour l’ensemble du Moyen-Orient.