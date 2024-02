Football : un joueur se fait frapper par la foudre en Indonésie (Vidéo)

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

En Indonésie, un terrible drame s’est déroulé sur un terrain de football. En effet, au cours d’un match opposant 2 FLO FC Bandung au FBI Subang, un joueur a été foudroyé. L’évènement déroutant a eu lieu au stade Siliwangi de la ville de Bandung. Le joueur frappé par la foudre se nomme Septian Raharja (35 ans). Malheureusement, avec la violence du choc, le footballeur n’a pas survécu.

Pourtant, il a été rapidement pris en charge par le staff médical et les premiers soins lui ont été prodigués afin qu’il ait une chance de survie. Transporté en urgence au niveau de l’établissement hospitalier le plus proche, Septian Raharja a succombé à ses blessures. L’évènement a choqué les coéquipiers du joueur qui ont assisté en direct à la scène sur le terrain. Dans la vidéo qui montre le déroulement des faits, un des coéquipiers de Septian Raharja l’a échappé de peu. En effet, lorsque la foudre a frappé le premier joueur, l’onde de choc était telle qu’elle a projeté en arrière un défenseur central.

Publicité

Ce dernier est sorti indemne, mais on imagine qu’il n’oubliera pas de sitôt cette terrible expérience. Des médias locaux ont déclaré que la famille de Septian Raharja a refusé qu’une autopsie soit réalisée. Les membres de la famille estiment que ce qui est arrivé au footballeur de 35 ans est un destin divin. Il n’est pas rare que des joueurs se fassent foudroyer en Indonésie. Des cas ont été signalés par le passé.

En novembre dernier, un joueur avait aussi été frappé par la foudre sur l’île de Java. L’Indonésie présente une géographie et un climat assez particuliers. Dans certaines zones, il arrive de jouer en altitude et généralement, foudre et haute altitude ne font pas bon ménage. Les chances qu’un footballeur se fasse foudroyer en plein match sont faibles, mais le risque zéro n’existe pas. Le regretté Septian Raharja vient d’augmenter une statistique terrifiante.