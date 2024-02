France : cette menace guette le pays dès ce week-end

La France s’apprête à faire face à une tempête qui va balayer une grande partie du pays. D’après les prévisions météorologiques, les choses vont se gâter à partir de ce weekend. Ces dernières années, la France est régulièrement frappée par des phénomènes climatiques dont les conséquences sont souvent dramatiques pour les populations. Les services météorologiques français ont indiqué que tout au long de semaine, des vents violents vont parcourir les côtes du pays.

Ces vents violents seront accompagnés de pluies et le pic sera visible durant ce weekend. « le risque tempétueux est estimé à 30% pour le week-end prochain » a notifié La chaîne météo. La plateforme ajoute que l’épisode tempétueux va s’accentuer à partir de ce mercredi 21 février. Selon toute vraisemblance, le phénomène climatique va commencer sur les côte du département de la Normandie avant de s’étendre à d’autres zones comme la Manche. Des vents allant de 80 km/h à 100 km/h sont attendus au niveau de la Manche.

Certaines zones seront plus ou moins impactées que d’autres. C’est le cas de la région du Nord qui va devoir se préparer en conséquence pour affronter la tempête. Comme on l’a indiqué plus haut, les rafales seront extrêmement puissantes sur deux jours, à savoir le samedi et le dimanche. Le sud de la France connaîtra des vents violents avec des vitesses comprises entre 60 et 80 km/h. Cela fait quelques années maintenant que la France est confrontée à des phénomènes climatiques de plus en plus violents.

Le réchauffement climatique est l’une des principales causes de la recrudescence des phénomènes climatiques. Très souvent, l’Hexagone est frappé de plein fouet par des inondations qui engendrent beaucoup de dégâts. La sécheresse commence aussi à s’installer dans plusieurs parties de la France, ce qui a des impacts notoires sur divers domaines d’activités comme l’Agriculture ou l’élevage. Le changement climatique est une réalité qui frappe de plein fouet l’ensemble des nations de la planète.

Depuis qu’il a été élu président de la France, Emmanuel Macron enclenche des réformes pour permettre à la France d’avoir une feuille de route claire afin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et se prémunir contre ses potentielles répercussions. Il y a une prise de conscience et un travail de fond est effectué, mais il faudra en faire plus, beaucoup plus rapidement, comme le rappelle fréquemment la société civile et les principaux acteurs engagés dans la lutte contre les changements climatiques.