Gaz en Afrique : ce milliardaire s’associe à un géant gazier pour un projet

Aliko Dangote n’est pas l’homme le plus riche d’Afrique par hasard. Cela fait de nombreuses années maintenant que le magnat nigérian multiplie les investissements stratégiques pour renforcer son immense empire. En lançant, récemment, sa méga-raffinerie de pétrole, Dangote s’est positionné comme un acteur important de l’industrie des hydrocarbures en Afrique.

Le Nigéria, qui est l’un des plus grands producteurs d’hydrocarbures du continent, représente une grande opportunité pour le milliardaire nigérian de réaliser de bonnes affaires. L’homme d’affaires ne s’impose aucune limite et il continue de voir très grand. Par exemple, il souhaite dynamiser à sa manière le secteur pétrochimique nigérian et continental. Ce secteur est très gourmand en gaz et pour atteindre ses objectifs, Aliko Dangote va collaborer avec le géant pétrogazier Shell.

En quoi va consister ce partenariat ? Shell va approvisionner en gaz naturel le plus grand complexe d’urée d’Afrique qui n’est autre que la propriété de Dangote. Il faut dire que le magnat nigérian bénéficie d’un accompagnement sans faille des premières autorités. L’usine d’urée d’Aliko Dangote est la plus grande de toute l’Afrique. Son volume de production annuel est de 3 millions de tonnes. Grâce à cette capacité de production, le Nigeria arrive à répondre à ses besoins en engrais et parvient même à fournir les principaux marchés de l‘Afrique de l’Ouest.

Shell va ainsi fournir 100 millions de pieds cubes standard de gaz par jour à l’usine d’engrais de Dangote ce qui représente une quantité phénoménale. Cet accord de livraison va s’étaler sur une période de 10 ans et il va permettre d’accroître considérablement la production de l’usine. Comme on l’a signifié plus haut, l’homme le plus riche d’Afrique peut compter sur le soutien de l’État pour déployer sa vision. En effet, le Nigeria a pour ambition de construire un écosystème stimulant autour de son secteur pétrogazier.

Le pays d’Afrique de l’Ouest possède les réserves gazières les plus importantes d’Afrique. Par conséquent, les premières autorités veulent utiliser ce filon à bon escient pour transformer l’économie nationale et offrir diverses perspectives à sa population. Aliko Dangote participe activement à créer de la richesse dans son pays et en Afrique. Ces multiples entreprises au Nigéria emploient des milliers de personnes.

Il y a quelques jours, le milliardaire nigérian s’est entretenu avec le président sénégalais Macky Sall sur un ambitieux projet économique. En effet, Aliko Dangote souhaite construire une usine ultra-moderne de transformation de phosphate dans le pays de la Teranga. Les modalités ont été conclues et si tout va bien, le projet verra le jour dans les années à venir.