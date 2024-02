Guerre en Ukraine : Zelensky avertit Poutine

Voilà deux ans maintenant que le conflit russo-ukrainien perdure. Cette guerre a entraîné la mort de nombreuses personnes. Face à l’enlisement du conflit, bien malin celui qui pourra donner la date de sortie de crise. Sur le théâtre des opérations, les deux belligérants ne se font aucun cadeau. Depuis le déclenchement de ce conflit, l’Ukraine bénéficie du soutien sans faille des occidentaux avec les États-Unis en tête.

L’apport en armes et financements des occidentaux a été cruciale pour l’Ukraine. Sans ce soutien, la guerre aurait probablement pris une autre tournure. La Russie, quant à elle, compte ses alliés sur le bout des doigts. Elle peut compter de façon ferme sur le soutien de la Corée du Nord et de la République islamique d’Iran. La Chine, traditionnelle alliée de Moscou, préfère adopter une posture de neutralité et pousse pour un règlement pacifique du conflit.

Aux premiers moments de l’opération militaire russe, nombreux sont les spécialistes qui ne donnaient pas cher de la peau de l’Ukraine. D’aucun estimait que le Kremlin allait réaliser une campagne expéditive. Mais voilà, le conflit est aujourd’hui dans sa deuxième année avec son corollaire de morts et de dégâts matériels. Ce samedi 24 février, les autorités ukrainiennes ont participé à des événements entrant dans le cadre de la commémoration du deuxième anniversaire de l’opération militaire russe en Ukraine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était présent dans la ville de Vyshorod où il a inauguré un mémorial qui rend hommage aux victimes ukrainiennes du conflit avec la Russie. L’inauguration de ce mémorial s’est faite en présence de quatre personnalités européennes de haut rang. En effet, étaient présents la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre belge, le Premier ministre italien et le Premier ministre canadien.

Au cours d’un discours, Zelensky a d’abord tenu à rendre hommage à tous les ukrainiens qui ont consenti le sacrifice suprême pour permettre au pays de « rester debout ». Il a ensuite remercié ses partenaires européens pour leur aide et d’ajouter qu’avec le renforcement de ce soutien, l’Ukraine pourrait sortir victorieuse.

« Lorsque les principales démocraties du monde sont véritablement déterminées, cette détermination surmonte tous les défis. Et nous avons déjà accompli beaucoup de choses et le monde estime que Poutine peut perdre cette guerre » a livré Volodymyr Zelensky. La guerre russo-ukrainienne pourrait-elle connaître issue favorable autour d’une table des négociations ? Pour le moment, nous sommes encore loin de ce scénario, car les deux camps ne montrent aucune volonté de négocier.