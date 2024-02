Le mégaprojet de ville futuriste dans ce pays arabe prend corps (VIDEO)

Le chantier titanesque de construction de la ville futuriste d’Arabie saoudite, The Line, ne cesse de prendre de l’ampleur. Des millions de mètres cubes de terre et d’eau sont déplacés chaque semaine, comme le révèle une récente vidéo publiée sur YouTube. Les images impressionnantes montrent l’immensité du projet, avec une ligne massive tracée dans le sol, s’étendant à perte de vue. Denis Hickey, directeur du développement de The Line, se félicite de l’avancement des travaux, annonçant fièrement que la première phase de cette mégalopole devrait être achevée d’ici 2030.

Cependant, derrière cette façade de progrès et d’ambition, se cachent des enjeux controversés et des préoccupations croissantes. The Line, avec son ambition de loger 9 millions de personnes dans un unique bâtiment gigantesque, soulève des questions sur son impact environnemental et social. Les experts mettent en garde contre les conséquences désastreuses que pourrait avoir ce projet, tant sur le plan humain que sur celui de la nature environnante.

En effet, la construction de cette ville dystopique laisse une empreinte toujours plus néfaste sur l’écosystème de la région. Les travaux de terrassement, les creusements profonds et les déplacements massifs de terre et d’eau témoignent de l’ampleur des perturbations infligées à l’environnement local. Malgré les promesses de révolution civilisationnelle et d’une ville écologique, The Line suscite de vives inquiétudes quant à son véritable impact sur la région.

Par ailleurs, The Line n’est qu’un élément d’un ensemble de projets titanesques en cours en Arabie saoudite, dans le cadre de la région spéciale de Neom. Aux côtés de projets comme Oxagon, Aquellum ou Trojena, cette mégalopole linéaire s’inscrit dans une vision futuriste et ambitieuse du développement urbain.

Cependant, la multiplication de ces projets soulève des questions sur leur viabilité à long terme et sur leur compatibilité avec les impératifs environnementaux et sociaux. The Line s’inscrit dans le cadre plus large du projet Neom, une initiative ambitieuse visant à créer plusieurs cités futuristes en Arabie saoudite. Parmi ces projets figurent des villes flottantes, des centres industriels et même une station de ski.