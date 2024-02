iPhone: Apple apporte un changement notable pour cette fonctionnalité

Qui n’a jamais entendu quelqu’un dire “Dis Siri” afin de demander à l’assistant vocal de son iPhone, un coup de main ? Et bien sachez que c’est bientôt terminé. En effet, avec sa nouvelle mise à jour iOS 17.4, Apple a confirmé qu’il ne sera plus nécessaire de dire cette fameuse phrase pour déclencher l’assistant.

Que ce soit sur votre smartphone, sur votre iPad, sur votre Apple Watch ou encore votre Homepod, vous n’aurez désormais le choix entre un simple “Siri” et la phrase actuelle. Une information confirmée sur les réseaux sociaux par de nombreux journalistes et spécialistes en technologie. Ainsi, il sera encore plus simple d’utiliser l’assistant vocal de la firme à la pomme.

Publicité

Apple revoit sa commande pour Siri

Pour rappel, Siri permet d’effectuer directement une recherche sur internet, d’appeler l’un de ses proches, voire même de lui envoyer un SMS. L’assistant vocal d’Apple peut aussi vous calculer l’itinéraire d’un trajet, vous donner la météo ou même vous faire une blague. Si son utilité a vite été avérée, de nombreuses questions se sont toutefois posées quant à l’utilité du “Dis Siri”.

Le sujet du changement de requête a donc été abordé, et ce, dès 2022. Mais à l’époque, les ingénieurs ont émis un doute, estimant qu’il serait probablement très compliqué pour eux de faire comprendre à l’outil qu’on s’adresse à lui, via une requête, rien qu’en utilisant son nom. Après plusieurs mois de développement, ces derniers ont finalement réussi à atteindre leur objectif initialement fixé.

Une bonne nouvelle pour la firme à la pomme

Une bonne nouvelle pour Apple, qui a récemment annoncé la fin de son projet d’Apple Car, lancé il y a près de dix ans. Face à la concurrence accrue d’entreprises spécialisées et l’arrivée sur le marché de géants chinois, le groupe américain semble avoir décidé de privilégier le retour à des opérations plus proches de son cœur d’activité initial, en lien avec le développement de nouvelles technologies.