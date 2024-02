La Chine fait un pas magistral avec cette technologie, une première

La 5G, qui a pris la suite de la 4G, s’est très rapidement déployée dans le monde. Les performances, elles, sont très bonnes, avec des temps de chargement extrêmement rapides. Parfait donc, pour les internautes, qui peuvent ainsi profiter d’une très belle expérience utilisateur. Mais à peine le temps de souffler, que la Chine annonce d’ores et déjà… L’arrivée prochaine de la 6G.

En effet, Pékin a confirmé le lancement de son tout premier satellite 6G. Celui-ci a été mis en orbite autour de la terre, à environ 500 kilomètres de nos têtes. Une prouesse signée China Mobile, l’un des principaux fournisseurs d’internet en Chine, qui a d’ailleurs travaillé sur le sujet, en collaboration avec l’Académie chinoise des sciences. Un projet qui reste expérimental, qui est amené à évoluer et à se consolider dans les années à venir.

Publicité

Pékin souhaite peaufiner la 6G

En effet, Pékin envisage de commercialiser cette nouvelle technologie d’ici à 2030. Il faut donc la travailler, la peaufiner pour offrir aux utilisateurs, la possibilité de pleinement profiter de leurs outils. Car si la 6G permettra de consommer beaucoup de contenu, très vite, les avantages seront autrement nombreux. Ce sont surtout les personnes qui s’intéressent aux nouvelles technologies (cloud gaming, IA, réalité augmentée) qui vont se régaler.

La 6G promet d’être 100 fois plus rapide, environ, que la 5G. Elle permettra aussi d’intégrer les solutions en lien avec l’intelligence artificielle, dans absolument tous les réseaux et outils des utilisateurs, permettant aussi de booster la performance de la réalité augmentée ou encore de la domotique. Enfin, cette technologie sera applicable dans plein de secteurs d’activité, comme la santé ou encore l’éducation et le secteur militaire.

2030 comme objectif

Avec cette annonce, la Chine semble ainsi vouloir confirmer son statut de pionnier en matière de nouvelles technologies. La 5G, qui a été fortement poussée par Huawei notamment, en était un premier exemple. Si les délais (2030) sont ainsi tenus, on peut imaginer que très rapidement, les opérateurs téléphoniques et internet se positionnent ainsi dessus, pour le plus grand bonheur de leur clientèle.