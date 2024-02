La France au sommet dans ce domaine, les deux rivaux maghrébins chutent

Plus le passeport d’un pays permet à leurs détenteurs de voyager à travers le monde, plus cela tend à démontrer que le pays en question rayonne sur la scène internationale. Et à ce jeu-là, c’est la France qui s’en tire le mieux. En effet, dans son dernier classement survenu en février 2024, le cabinet Henley&Partners a dévoilé que la France avait le passeport le plus puissant au monde.

En tout et pour tout, ce sont 194 nations qui autorisent les citoyens et ressortissants français à se rendre sur place (sur 227 pays au total), sans avoir besoin de visa (pour une durée limitée toutefois, généralement de 30 à 90 jours environ). Un sacré bond, puisqu’à la même époque l’an dernier, les détenteurs d’un passeport français pouvaient voyager dans 189 pays “seulement”.

La France, parmi les pays au passeport le plus puissant au monde

Cette première place, la France la partage avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne en Europe. Sont également concernés, le Japon et Singapour, en Asie. Une situation inversement proportionnelle à celles des pays maghrébins, comme l’Algérie et le Maroc qui ont encore reculé dans le classement de cette grande étude. Ainsi, l’Algérie se retrouve en 91e position, avec la possibilité de visiter 56 pays sans visa.

Le Maroc, lui, se retrouve en 76e position. Les deux pays ont perdu 5 places par rapport à la dernière étude. La grande majorité des pays qui acceptent les voyageurs algériens et marocains, sans visa, sont d’ailleurs situés sur le continent africain, preuve que les relations diplomatiques entre les pays de cette région du globe sont bien ancrées. En revanche, au niveau global, ces deux passeports sont perçus comme assez “faibles”.

L’Afghanistan ferme la marche

En outre, d’autres pays, comme le Sénégal, le Mali et l’Afrique du Sud ou encore la Russie et la Turquie, ont considérablement reculé. Dans les dernières positions, on retrouve la Corée du Nord avec une quarantaine de destinations, mais aussi et surtout l’Afghanistan, qui depuis plusieurs années maintenant est le pays au nombre de destinations accessibles sans VISA le plus faible (28).