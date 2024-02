Cyberattaques: voici les pays les plus actifs dans le monde

Dans un monde toujours plus connecté, on observe une hausse exponentielle du nombre de cyber-attaques ayant lieu dans le monde. Ces dernières ciblent notamment les grandes entreprises ainsi que les instances hospitalières ou politiques. Mais savez-vous d’où ces dernières proviennent réellement ?

Une récente étude signée de l’European Repository of Cyber Incidents (EuRepoC) a ainsi fait état de 2.679 cyber-attaques politiques, lancées depuis le début des années 2000. Si ce chiffre est probablement plus élevé, des dizaines, si ce n’est des centaines d’attaques étant lancées tous les jours, l’EuRepoC a listé toutes celles qui ont abouti à des pertes de données et autres hacks.

Près de la moitié des attaques, non identifiées

Et ces attaques, d’où proviennent-elles ? Premièrement, environ 45% (44.8%) de celles-ci ne sont pas identifiées. C’est-à-dire qu’il est impossible pour les instances européennes de déterminer qui en est à l’origine. Pour les autres, trois régions du monde ressortent plus que les autres. Il s’agit de l’Europe de l’Est, le Proche-Orient et enfin, l’Asie. La Chine arrive même en tête de ce classement.

En effet, 11.9% des cyber-attaques traçables proviennent de Chine. Si les pays européens et les États-Unis sont ciblés, la Chine s’en prend aussi à des pays plus proches, comme Taïwan, dont elle revendique la souveraineté. La Russie arrive en seconde position, avec 11.6% des attaques cyber d’identifiées. En France, de nombreuses mairies de maires pro-sanctions ont d’ailleurs été prises pour cibles avec la diffusion de messages pro-russes.

Russie, Chine, Ian et Corée du nord en tête

L’Iran (5.3%) ainsi que la Corée du Nord (4.7%) suivent. Ici, sont ciblés différents organismes, comme des médias publiant en langue farsi ou des organes politiques, pour contester les sanctions internationales qui ont été prises à leur encontre. Certaines sources affirment d’ailleurs que Pyongyang aurait levé une véritable armée numérique, composée de 7.000 personnes. USA, Pakistan et enfin, Turquie apparaissent également dans ce classement.