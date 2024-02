La guerre contre la Russie? Une folie répond Mélenchon

Il y a quelques heures, le président français Emmanuel Macron surprenait le monde entier en affirmant qu’il ne fallait pas écarter l’idée de l’envoi de troupes de l’OTAN en Ukraine, si la Russie venait à avancer et à conquérir de nouveaux territoires. Depuis, les réactions s’enchaînent, que ce soit en France ou à l’international.

En effet, le 26 février, le président Macron tenait une conférence de presse. Au cours de ce point, le chef de l’État a affirmé haut et fort que plus personne ne devait écarter l’idée d’un conflit ouvert avec la Russie, ce qui signifierait l’envoi, en Ukraine, de troupes françaises et de troupes de l’OTAN. Une sortie qui n’a pas manqué de susciter le débat, à gauche comme à droite.

Macron envisage l’envoi de troupes en Ukraine

Très rapidement, sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon est monté au créneau, pour pointer du doigt ce qu’il estime être “une folie”. En effet, envoyer des troupes sur place signifierait que la France intégrerait le clan des belligérants. Une situation qui pourrait mener à la catastrophe alors même que Moscou comme Paris disposent de l’arme nucléaire. L’ancien président de La France Insoumise d’ailleurs été soutenu par le président du PS.

Olivier Faure, à la tête du Parti socialiste, a lui aussi rebondi sur cette sortie du chef de l’État, évoquant la “folie” ainsi que “l’inquiétante légèreté” du président Macron. S’il estime que oui, le devoir de la France est de soutenir l’Ukraine, non, son rôle n’est pas d’entrer en guerre avec la Russie, de manière frontale. Car outre la France, c’est possiblement toute l’Europe qui pourrait vite se retrouver concernée.

À gauche, comme à droite, c’est l’incompréhension

À droite, c’est le même son de cloche. Marine Le Pen, la présidente du RN a estimé que tout le monde devait se rendre compte de la gravité des termes utilisés, ajoutant par la même occasion qu’en osant utiliser ces termes, Emmanuel Macron joue délibérément avec la vie des Français. Un constat partagé par Éric Ciotti, du clan LR, pour qui cette position n’est probablement pas réfléchie.