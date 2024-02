La Russie a utilisé son arme ultime selon l’Ukraine

En Ukraine, la guerre continue. Kiev et Moscou se font toujours face sur le champ de bataille. Et sur place, les deux armées rivalisent de méthodes et de technologies pour surprendre l’adversaire. Récemment, la Russie aurait d’ailleurs utilisé une arme très poussée : des missiles hypersoniques Zircon. Ces missiles seraient, selon l’armée ukrainienne, impossible à détecter.

De fait, en étant totalement indétectables, les Zircon empêchent les systèmes de défense antiaérienne de se déployer, frappant ainsi leur cible sans rencontrer la moindre difficulté. Une arme qui, naturellement, inquiète les autorités ukrainiennes, qui craignent de voir l’armée russe déployer de plus en plus de missiles Zircon pour frapper toujours plus fort sur Kiev et les autres villes visées.

Les missiles Zircon inquiètent l’Ukraine

C’est via Telegram que l’institut de recherche scientifique et d’expertise médico-légale de Kiev a confirmé avoir récupéré des débris d’un tel missile. Ces débris proviendraient de l’attaque du 7 février dernier. Pour Oleksandr Ruvin, le directeur de l’institut, il ne fait d’ailleurs aucun doute que le missile utilisé soit bel et bien un Zircon. Selon lui, les fragments retrouvés ainsi que les composants et les marques découvertes sont très clairs.

Le missile Zircon dispose d’une portée allant de 500 à 1.000 kilomètres environ. Il pourrait atteindre une vitesse de 9.900 kilomètres/h, ce qui ferait de lui le missile le plus rapide au monde. Sa seule vitesse le rendrait alors totalement indétectable, notamment parce qu’elle permettrait au missile de se recouvrir d’un nuage de plasma. Ce nuage absorberait alors les rayons de radiofréquences captées par les radars.

L’Ukraine demande plus d’aide à l’UE

Une information qui tend aussi à démontrer ce que les experts occidentaux craignent par-dessus tout : la prise d’un avantage de plus en plus certain par Moscou, sur le terrain. D’ailleurs, l’armée ukrainienne ne cesse d’appeler l’Union européenne et ses partenaires occidentaux à l’aider financièrement et militairement, en envoyant de l’aide, des armes et des munitions.