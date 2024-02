La Russie annonce un exploit inégalé avec cette arme redoutable

Alors qu’elle est actuellement engagée dans sa guerre en Ukraine, la Russie continue de massivement investir afin de développer son arsenal militaire. Et récemment, Moscou serait parvenue à développer un tout nouveau système de missile anti-aérien et anti-balistique. Intitulée le S-500 Prométhée, cette nouvelle arme serait redoutable d’efficacité.

Selon le média russe spécialisé Izvestia, Moscou aurait effectivement été en mesure de développer ce système anti-aérien, qui en plus d’être flexible et modulable, pourrait contrer les armes hypersoniques. Pour le moment toutefois, il ne s’agit que de suppositions et d’effets d’annonce. En effet, l’armée russe n’a procédé à aucune démonstration. En outre, aucune image de son utilisation n’a été publiée.

La Russie annonce le S-500 Prométhée

Pour autant, selon les informations dont nous disposons actuellement, le S-500 Prométhée serait en mesure d’intercepter et de détruire des missiles et des planeurs hypersoniques. Si cela est avéré, ce système anti-aérien serait donc le tout premier système du genre à avoir vu le jour. Cela confirmerait que la Russie, à travers la mise en place d’une économie de guerre et ses investissements massifs en la matière, arriverait à développer des armes très efficaces.

Car outre sa capacité à détruire des armes très rapides, ce sont aussi ses capacités de surveillance qui surprennent. Le S-500 pourrait, selon les informations, être en mesure de détecter des tirs de missiles à plus de 3.000 kilomètres d’altitude ! Pour autant, celui-ci ne sera pas encore totalement déployé à toutes les forces armées russes. Seuls les militaires qui sont attelés à la défense de Moscou seront concernés (du moins, dans un premier temps, avant généralisation).

Kiev compte sur les européens

La raison ? Les sanctions occidentales qui empêchent Moscou de véritablement produire à l’échelle ses S-500. En outre, la priorité sera donnée au développement d’autres produits et de matériel (de défense, mais aussi d’attaques) plus attendu sur le front, afin de faire face aux Ukrainiens qui, de leur côté, continuent d’attendre et espérer le soutien des Européens. Récemment, Kiev et Paris ont d’ailleurs signé un accord de défense de 10 ans.