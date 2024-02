France: ce pays arabe va investir 10 milliards dans l’économie

Ce mardi soir, le Qatar était présent en France. En effet, l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani était l’invité de l’invité du président français, Emmanuel Macron, à l’occasion d’un dîner dont le but était d’échanger autour d’éventuels investissements franco-qataris et pour resserrer les liens diplomatiques entre les deux nations.

Et les résultats n’ont pas tardé à se faire attendre. En effet, très rapidement, en ouverture du dîner, le président français a affirmé qu’un plan d’investissements de l’ordre de 10 milliards d’euros avait été signé au cours de l’après-midi. Plusieurs secteurs sont notamment concernés, comme la transition énergétique, l’aérospatiale, l’intelligence artificielle, le numérique ou encore la santé.

L’émir du Qatar, invité en France

Une visite au cours de laquelle les deux pays ont également évoqué le sujet de la libération des otages israéliens toujours captifs à Gaza et de la possible signature d’un cessez-le-feu entre toutes les parties impliquées dans la guerre. Une visite qualifiée d’honneur fait à la France par Paris, et qui tend à confirmer les liens économiques et politiques forts qui unissent les deux pays.

En effet, la France est le tout premier investisseur européen au Qatar. À ce jour, neuf milliards de dollars ont d’ores et déjà été investis dans plein de secteurs différents, comme le tourisme et l’énergie, l’aéronautique ainsi que le développement des infrastructures. L’inverse est aussi vrai, puisque la France figure dans le top 5 des pays dans lesquels Doha investit le plus massivement.

10 milliards d’euros seront investis en France

Pour célébrer la venue de l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani, de grands noms étaient conviés aux festivités. On pense notamment au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à son buteur providentiel, Kylian Mbappé. L’ancien président Nicolas Sarkozy était, lui aussi, de la partie, de même que Xavier Niel, le milliardaire à la tête du groupe Free et investisseur chevronné.