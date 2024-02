Le Mali et un pays du Maghreb s’allient pour un projet industriel d’envergure

Le Mali et le Maroc ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat industriel avec la pose de la première pierre d’une cimenterie d’envergure à Sikasso. Cet événement marque le début d’une collaboration fructueuse entre les deux pays, symbolisant leur engagement commun en faveur du développement économique et industriel de la région.

Située à Natien, dans la région de Sikasso au Mali, cette nouvelle cimenterie est le fruit d’une vision ambitieuse et d’un partenariat solide entre le groupe Cimaf et les autorités maliennes. Avec une capacité de production annuelle initiale d’un million de tonnes, cette usine est conçue pour répondre à la demande croissante en ciment tant au niveau national que régional.

Grâce à sa capacité extensible à deux millions de tonnes, elle devrait jouer un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins en matériaux de construction dans toute la sous-région.Ce projet marque une étape significative dans la réalisation des ambitions du gouvernement malien de faire du pays un hub industriel majeur en Afrique de l’Ouest.

En effet, en investissant dans des infrastructures industrielles de grande envergure, le Mali renforce sa position en tant que destination attractive pour les investissements étrangers et contribue à la création d’emplois et à la stimulation de la croissance économique.

Le Mali, situé en Afrique de l’Ouest, est riche en histoire et en diversité culturelle. Son paysage comprend le désert du Sahara au nord et la savane au sud. Malgré des défis économiques et politiques, le Mali reste un foyer de culture et de résilience.