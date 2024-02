Le Mali salue la coopération avec la Russie qui « tient ses engagements »

Face à la rupture de ses relations avec la France, marquée par des divergences sur la gestion de la sécurité et le retrait de l’opération Barkhane, le Mali a opéré un pivot stratégique vers la Russie pour diversifier ses alliances. Cette réorientation s’est traduite par le renforcement des liens bilatéraux, notamment dans les domaines de la défense et du développement économique, avec l’établissement d’accords et l’acquisition d’équipements militaires. Ce changement de cap illustre la volonté du Mali de s’affranchir des influences traditionnelles et de prendre en main sa sécurité, en s’ouvrant à de nouveaux partenariats internationaux.

Un partenaire qui « tient ses engagements »

Le Mali a exprimé sa reconnaissance envers la Russie pour son soutien crucial dans divers domaines, notamment la sécurité, l’humanitaire et le développement économique. Lors d’une rencontre significative à Moscou, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour discuter du renforcement de cette coopération stratégique.

Publicité

La coopération militaire et technico-militaire entre le Mali et la Russie a été un point focal, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités défensives du Mali. La formation des forces armées maliennes sur le sol russe, ainsi que la fourniture d’équipements militaires par la Russie, ont été des éléments clés de cette collaboration, comme souligné par Sergueï Lavrov.

Outre les aspects militaires, le partenariat bilatéral s’étend à des domaines vitaux tels que l’énergie, les transports, l’agriculture et l’éducation, illustrant l’engagement de la Russie envers le développement économique du Mali. Cette diversification témoigne de la profondeur et de la richesse des relations entre les deux nations.

L’impact de cette coopération s’est également fait sentir sur le terrain, avec des avancées significatives dans la lutte contre les groupes rebelles au nord du Mali. La reprise de la ville de Kidal par l’armée malienne, un point stratégique longtemps disputé, marque un tournant dans le conflit et souligne l’efficacité de l’assistance russe.

Publicité

L’aide humanitaire et alimentaire fournie par la Russie au Mali, dans des moments cruciaux, a également été un point de gratitude pour Bamako. Cette aide, que Moscou s’est engagé à poursuivre, reflète selon certains analystes maliens, la compréhension et le soutien de la Russie face aux défis auxquels le Mali est confronté.

Enfin, cette coopération s’inscrit dans un contexte plus large où le Mali, en réorientant ses alliances, cherche à diversifier ses partenariats internationaux. La relation avec la Russie, qui a prouvé son engagement et sa fiabilité, est un pilier de cette nouvelle orientation, contribuant selon les autorités maliennes, de manière significative à la sécurité du Mali.