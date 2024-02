Certains experts en intelligence artificielle expriment des inquiétudes alarmantes quant à l’avenir de l’humanité. Eliezer Yudkowsky, chercheur au Machine Intelligence Research Institute, va jusqu’à affirmer que le délai de survie de notre espèce pourrait être aussi court que cinq ans, voire moins. Ces sombres prédictions ne sont pas simplement des spéculations isolées, mais des avertissements basés sur la crainte d’une avancée rapide de l’IA.

Yudkowsky souligne que le développement d’une intelligence artificielle superintelligente, dépassant largement la capacité humaine, n’est plus un objectif lointain, mais une menace imminente. Pourtant, tous les experts ne partagent pas cet avis apocalyptique. Certains envisagent plutôt un avenir où l’IA transformera positivement notre quotidien. Les entreprises spécialisées dans cette technologie ont pour objectif commun d’atteindre l’Intelligence Artificielle Générale (IAG), capable théoriquement d’accomplir toute tâche intellectuelle humaine.

Publicité

Cependant, le défi réside dans la transition vers l’IA superintelligente, un niveau redouté par de nombreux experts. Yudkowsky met en garde contre une IA superintelligente agissant de manière imprévisible et indépendante, évoquant une entité opérant à une échelle et une vitesse de pensée dépassant toute organisation humaine.

Il décrit une civilisation extraterrestre pensant mille fois plus vite que nous, dispersée sur un vaste réseau de dispositifs. Cette dispersion rendrait le contrôle ou la désactivation extrêmement difficile, ne laissant aucun point faible centralisé à cibler. Les parallèles entre ces prédictions et les scénarios dystopiques de films comme « Terminator » ou « Matrix » sont frappants.

Yudkowsky imagine une fin de l’humanité similaire, où des entités superintelligentes, incontrôlables et insaisissables, dirigent le destin de notre espèce. Bien que ces scénarios puissent sembler issus de la science-fiction, les avertissements d’experts comme Yudkowsky soulignent la nécessité d’une réflexion éthique approfondie et d’un contrôle rigoureux du développement de l’IA pour assurer la survie et le bien-être de l’humanité.