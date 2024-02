Uranium: ces 3 pays détiennent plus de 50% des réserves mondiales

L’uranium, élément clé dans la production d’énergie nucléaire, est souvent perçu comme rare et précieux, étant donné les enjeux et les conséquences associés à son exploitation. Pourtant, contrairement à cette idée répandue, l’uranium est relativement abondant sur Terre. En fait, il est plus répandu que des métaux précieux tels que l’or et l’argent, et à peu près aussi commun que l’étain dans la croûte terrestre.

Selon une analyse effectuée par Marcus Lu de Visual Capitalist en 2021, basée sur les données de la World Nuclear Association mises à jour en août 2023, il apparaît clairement que trois pays dominent la carte des réserves mondiales d’uranium. L’Australie, le Kazakhstan et le Canada détiennent à eux seuls plus de la moitié des réserves d’uranium disponibles dans le monde.

Parmi ces nations, l’Australie se distingue particulièrement avec ses vastes gisements, comptant actuellement plus de 1,7 million de tonnes d’uranium découvertes, ce qui représente environ 28 % des réserves mondiales. La mine Olympic Dam, située dans le nord de l’Australie-Méridionale, se démarque comme le plus grand gisement d’uranium au monde, tout en étant le quatrième plus important gisement de cuivre.

Cependant, malgré ses réserves massives, l’Australie ne se classe actuellement que quatrième en termes de production d’uranium et cinquième pour la production totale d’uranium de tous les temps. Cette situation laisse entrevoir un potentiel inexploité et une marge de progression importante dans le domaine de l’exploitation minière.

Outre les trois principaux détenteurs, d’autres pays comme la Russie et la Namibie se positionnent également sur la carte mondiale de l’uranium, détenant chacun environ 8 % des réserves mondiales. Suivent ensuite l’Afrique du Sud, le Brésil et le Niger, avec chacun une part de 5 % du total des dépôts mondiaux.

Il convient de noter que ces données reposent sur les réserves d’uranium connues et économiquement exploitables. La quantité totale d’uranium disponible reste sujette à variation, avec la possibilité de découvrir de nouveaux gisements grâce aux avancées technologiques dans le domaine de l’exploration minière. En effet, au cours de la dernière décennie seulement, les réserves mondiales connues d’uranium ont augmenté d’environ 25 %, témoignant des opportunités continues dans ce secteur crucial pour l’industrie énergétique mondiale.