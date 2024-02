Les touristes russes déferlent dans ce pays

Alors que la Russie est actuellement en guerre contre l’Ukraine, la population russe est la cible de sanctions internationales. Il est, par exemple, impossible pour des millions de personnes de se déplacer. Résultat, ne pouvant profiter de leurs vacances à l’international, de plus en plus de personnes se tournent… Vers la Corée du Nord.

En effet, le leader nord-coréen Kim Jong-Un a décidé d’ouvrir son pays à une centaine de personnes pour que ces derniers puissent pleinement profiter de leurs jours de vacances. Ainsi, entre le 9 et le 13 février, une centaine de Russes aurait été admis en Corée du Nord, pour y faire un peu de ski. Un séjour organisé et surveillé, au cours duquel les voyageurs russes ont aussi pu découvrir :

Le square Kim Il-Sung, qui rend hommage au grand-père de Kim Jong-Un et fondateur de la nation nord-coréenne,

Un spectre musical mené par de jeunes chanteurs locaux.

Les visiteurs ont aussi été emmenés dans des endroits très peu fréquentés par les locaux, de l’aveu même de touristes russes, pour qui la sensation que tout ce qui leur est montré fait partie d’une pièce de théâtre, n’a jamais disparu. Ainsi, les personnes présentes ont, durant les 4 jours de leur voyage, eu très peu de contact avec les populations locales (pour ne pas dire aucun).

La Corée du Nord s’ouvre davantage à la Russie

En outre, ces derniers n’ont pas eu le droit de sortir de leur hôtel sans être accompagnés par leur guide et ne pouvaient régler leurs éventuels achats qu’en Yuan (monnaie chinoise) ou en Dollar américain. Le rouble était proscrit, notamment parce que sa valeur est de plus en plus faible face aux monnaies citées ci-dessus. Une manière de préserver l’économie nationale face à la chute de certaines valeurs.

Un rapprochement opéré depuis le début de la guerre en Ukraine

L’expérience a toutefois été perçue comme une réussite, que ce soit du côté russe ou nord-coréen, et pourrait être amenée à se répéter dans les mois voire les années à venir. Une ouverture qui tend à démontrer que les deux nations se rapprochent de plus en plus, Pyongyang s’étant imposé comme étant l’un des soutiens politiques et militaires à Moscou, depuis que la guerre en Ukraine a débuté.