L’aéroport Mohammed V de Casablanca a été le théâtre d’un scandale retentissant impliquant deux hôtesses de l’air de la célèbre compagnie Royal Air Maroc (RAM). Ces dernières ont été appréhendées alors qu’elles tentaient d’introduire clandestinement des produits de contrebande dans le pays.

L’incident a eu lieu à l’arrivée du vol AT 201 en provenance des États-Unis. Alors que l’avion se posait sur le tarmac de l’aéroport, les agents des douanes ont intercepté les deux hôtesses qui tentaient de quitter l’appareil par le couloir de l’équipage, dissimulant des produits cosmétiques non déclarés.

Publicité

Selon les informations relayées par Alyaoum24, ces produits, dont la valeur n’a pas été précisée, sont soumis à des régulations strictes au Maroc. En effet, leur introduction dans le pays requiert un certificat délivré par le ministère de la Santé ainsi que le paiement des droits de douane.

Face aux soupçons de la présence d’autres marchandises non déclarées à bord, une fouille minutieuse a été entreprise. Cette opération a mobilisé non seulement les agents de la douane mais également des techniciens de la RAM. Les résultats de cette investigation ont été sans appel : une quantité significative de produits de contrebande a été découverte, dissimulée dans divers endroits de la cabine et des toilettes de l’appareil.

Royal Air Maroc, compagnie nationale du Maroc, incarne l’excellence aérienne depuis sa création en 1957. Avec une flotte moderne et diversifiée, elle relie le royaume à plus de 90 destinations mondiales. Réputée pour son service attentif et ses normes de sécurité élevées, RAM offre une expérience de voyage incomparable. En tant que fierté nationale, elle contribue au développement économique et touristique du Maroc, tout en incarnant l’hospitalité marocaine à travers le monde.