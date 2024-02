Maghreb : ce pays se cherche désespérément des alliés au Sahel

Dans un contexte géopolitique sahélien de plus en plus complexe, l’Algérie se mobilise activement pour consolider ses alliances régionales, en particulier avec la Mauritanie. Cette démarche intervient à un moment où Alger exprime ouvertement son inquiétude face aux récentes évolutions au Sahel, notamment la montée du « néo-souverainisme » du pouvoir à Bamako et la résiliation de l’accord de paix de 2015, un tournant que l’Algérie considérait comme un acquis majeur de sa diplomatie.

L’accueil chaleureux réservé par le Président algérien Abdelmadjid Tebboune à son homologue mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani, à Tindouf, souligne l’urgence avec laquelle Alger cherche à renforcer les liens et à trouver des soutiens au Sahel. La visite, axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, intervient dans un contexte où les médias algériens reflètent une profonde anxiété face aux développements au Mali, avec des termes tels que « guerre civile » et « chaos » de plus en plus évoqués.

Une perte d’influence

La détérioration des relations avec Bamako, marquée par un rappel mutuel des ambassadeurs, témoigne de la gravité de la situation. Alger voit d’un mauvais œil les démarches de Bamako, notamment la fin de l’accord de paix d’Alger et la collaboration avec des groupes paramilitaires étrangers, ce qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité régionale et la sécurité des frontières algériennes.

Les discussions entre Tebboune et Ghazouani, axées sur la coopération économique, la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme, prennent une nouvelle dimension dans ce contexte tendu. Alger cherche à consolider un front uni avec la Mauritanie, dans l’espoir de contrer l’isolement diplomatique et de promouvoir une vision commune pour la paix et le développement au Sahel.

Pas que le Mali !

La reconfiguration des alliances dans la région, avec les coups d’État militaires dans trois pays du Sahel, est perçue par Alger comme une menace directe à son influence et à sa sécurité. Les récents changements sont vus comme le résultat d’une stratégie orchestrée par des puissances extérieures visant à réduire l’influence algérienne, mettant ainsi en lumière les défis auxquels l’Algérie est confrontée pour maintenir sa position régionale.

L’Algérie, face aux turbulences régionales, cherche activement à renforcer ses alliances, notamment avec la Mauritanie, pour préserver sa sécurité et son influence au Sahel. Les évolutions récentes mettent en évidence l’urgence pour Alger de composer habilement dans un paysage géopolitique en mutation, tout en affirmant son engagement pour la paix et la stabilité dans une région marquée par l’incertitude.