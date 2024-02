Maghreb: l’Allemagne scelle un accord d’approvisionnement de gaz avec ce pays

Share on Telegram

Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures de l’Algérie, continue son expansion en Europe en élargissant son portefeuille client. Après avoir établi des partenariats avec des pays tels que le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la Slovénie, la Grande-Bretagne, la Turquie, et d’autres, la société algérienne vient de sceller un accord significatif avec la société allemande VNG, élevant ainsi l’Allemagne au rang des principaux acheteurs de gaz algérien. Cette entente, qualifiée d’ »historique » par les responsables des deux entreprises, a été signée le jeudi 8 février 2024, à travers le gazoduc Transmed.

Cette collaboration énergétique prometteuse entre Sonatrach et VNG ouvre de nouvelles perspectives pour le développement d’une coopération commerciale plus étroite entre l’Algérie et l’Allemagne. Un aspect clé de cette collaboration est la diversification des domaines énergétiques, en mettant particulièrement l’accent sur les énergies renouvelables, avec un intérêt marqué pour l’hydrogène.

Depuis la crise énergétique européenne en février 2022, le gaz algérien est devenu un choix convoité par de nombreux pays du continent en raison de sa fiabilité et de sa durabilité. L’expérience italienne, qui a bénéficié d’une coopération énergétique étroite avec l’Algérie, inspire désormais d’autres nations européennes en quête de sécurité énergétique.

Le vice-chancelier allemand et ministre de l’économie et du climat souligne l’importance de renforcer la coopération énergétique avec l’Algérie pour garantir la sécurité énergétique de l’Allemagne. Ce partenariat représente un jalon significatif pour le PDG de Sonatrach, marquant le début de relations solides avec l’Allemagne et offrant un potentiel de développement dans divers secteurs énergétiques.

Face aux pressions de l’Union européenne visant à réduire les importations de gaz russe, l’Allemagne cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement, plaçant l’Algérie au cœur de sa stratégie. Pour la société allemande VNG, l’achat de gaz algérien via le gazoduc Transmed contribue non seulement à la sécurité de ses approvisionnements mais renforce également sa réputation de fiabilité auprès de ses clients.