Un nouveau géant du pétrole voit le jour dans ce pays occidental

Gaz et pétrole sont au cœur des préoccupations, notamment à l’heure ou de plus en plus de nations cherchent à devenir auto-suffisantes ou à exporter. Aux USA, un nouveau partenariat a d’ailleurs annoncé. En effet, le groupe Diamondback a confirmé qu’il venait tout juste d’acquérir la société Endeavor. Une fusion-acquisition qui donnera ainsi naissance à un nouveau géant mondial.

Un monstre à 50 milliards de dollars. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait définir la finalité de l’acquisition d’Endeavor par Diamondback. À lui seul, ce nouveau partenariat a effectivement donné naissance à une super-société, qui se place d’ores et déjà à la troisième position des plus gros producteurs de pétrole et de gaz de schiste. De quoi faire trembler bon nombre d’acteurs du secteur.

Publicité

Un géant américain voit le jour

Une annonce qui n’a toutefois rien de bien surprenant. En effet, depuis quelques mois, les principaux acteurs du secteur du pétrole et du gaz aux USA multiplient les annonces du genre. Récemment, Exxon Mobil, le leader mondial du pétrole, a annoncé avoir racheté Pionneer Natural Resources, société spécialisée dans le gaz de schiste. Chevron a aussi investi, rachetant Hess Corporation.

Un développement rapide et soutenu, qui permet aujourd’hui aux États-Unis de produire jusqu’à 13 millions de barils de pétrole, par jour. Une production hors normes, qui permet aux USA de se positionner loin devant ses principaux concurrents, comme l’Arabie Saoudite. Et les chiffres devraient d’ailleurs continuer à croire puisque les États-Unis ont d’ores et déjà annoncé vouloir renforcer leur capacité de production.

Un développement rapide et soutenu

Pour autant, ces effets d’annonces supposent pas mal de craintes, notamment chez les défenseurs de l’environnement qui souhaitent que des investissements massifs soient réalisés en faveur de la transition écologique. Outre le pétrole, ces derniers rappellent aussi que le gaz de schiste permet la libération de méthane dans l’atmosphère, un gaz très polluant (bien plus que le CO2).