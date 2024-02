Maghreb: l’énergie solaire va bientôt alimenter le réseaux de transports dans cette ville

Dans une démarche résolument tournée vers la durabilité et la réduction de son empreinte environnementale, la société de développement local (SDL) Rabat Région Mobilité lance un projet novateur visant à intégrer l’énergie solaire dans l’alimentation de ses réseaux de transports urbains. Cet ambitieux projet s’inscrit dans le cadre d’une vision à long terme pour une mobilité urbaine durable dans la conurbation de Rabat-Salé-Skhirat-Témara.

La SDL Rabat Région Mobilité, déjà en charge des réseaux de transports urbains dans cette région, a récemment lancé un appel d’offres pour la mise en place d’un parc solaire photovoltaïque destiné à fournir en électricité les services publics de transport urbain relevant de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra. Cette initiative découle directement d’un plan de mobilité urbaine durable adopté pour la région, aligné sur la stratégie nationale, avec pour objectif de parvenir à un mix énergétique comprenant 52 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Publicité

Ce projet représente une avancée significative dans la transition énergétique du réseau de transports urbains. Actuellement, l’approvisionnement en électricité est assuré par le réseau de distribution d’électricité Redal, mais cette nouvelle initiative vise à réduire la dépendance aux sources d’énergie conventionnelles au profit des énergies renouvelables, plus respectueuses de l’environnement.

L’intégration de l’énergie solaire dans l’alimentation des réseaux de transports urbains présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle permettra de réduire la facture électrique associée au fonctionnement du réseau, offrant ainsi un potentiel d’économies significatives. Selon Nadir Yacoubi, directeur général de Rabat Région Mobilité, cette transition vers l’énergie solaire contribuera également à renforcer le modèle économique du gestionnaire tout en participant activement à la transition énergétique du pays.

La mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans le cadre d’une feuille de route élaborée par Rabat Région Mobilité, qui dessine les trajectoires à suivre pour une mobilité urbaine durable dans la région sur les 15 prochaines années. Cette feuille de route a été le fruit d’un travail collaboratif impliquant divers acteurs, dont l’ONCF, la SNTL, le monde académique, le monde de la recherche et la société civile. Elle vise à planifier et organiser de manière efficiente la mobilité des personnes et des biens dans les villes de Rabat, Salé, Skhirat et Témara, tout en intégrant les impératifs de développement durable et de préservation de l’environnement.

Publicité

Le projet de parc solaire photovoltaïque pour alimenter les réseaux de transports urbains de la région de Rabat-Salé-Kénitra représente donc une étape importante dans la transition vers une mobilité urbaine plus respectueuse de l’environnement et plus durable sur le long terme.