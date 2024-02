Une ville de ce pays arabe est la destination de rêve des voyageurs pour la 3è fois

Dubaï, la métropole tentaculaire des Émirats arabes unis, célèbre bien plus que ses gratte-ciels vertigineux et ses oasis artificielles. Elle bat des records d’attractivité touristique, une réalité confirmée par les récentes données officielles et les prestigieux classements de TripAdvisor.

En 2023, Dubaï a accueilli pas moins de 17,15 millions de visiteurs internationaux ayant séjourné au moins une nuit dans la ville, selon les statistiques révélées. Ce chiffre impressionnant dépasse même les performances enregistrées en 2019, année précédant la pandémie, où le nombre de touristes avait atteint 16,73 millions. Cette croissance témoigne d’une vitalité retrouvée dans le secteur touristique, portée par une diversité d’offres séduisantes.

La ville des superlatifs a également décroché, pour la troisième année consécutive, la prestigieuse première place des prix Travelers’ Choice Best of the Best de TripAdvisor. Ce classement mondial met en lumière les destinations les plus prisées par les voyageurs, et Dubaï a su se hisser au sommet, devançant des destinations renommées telles que Londres, Bali et Paris.

Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Dubaï offre une expérience touristique incomparable, mêlant luxe, culture, et aventures inoubliables. Du shopping dans les centres commerciaux les plus prestigieux au monde aux promenades dans les souks animés, en passant par la découverte de la cuisine locale et des sites emblématiques, Dubaï comble les attentes les plus variées des voyageurs.

L’archipel artificiel de Palm Jumeirah, avec ses plages de sable fin et ses hôtels de luxe, attire les amateurs de détente et de farniente, tandis que les amateurs de sensations fortes peuvent s’essayer au saut en parachute au-dessus de cette merveille architecturale.

Ce n’est donc pas surprenant que Dubaï se maintienne en tête de liste des destinations les plus appréciées au monde. Les voyageurs plébiscitent la diversité de ses attractions, la qualité de ses services touristiques, et l’extravagance de ses infrastructures.