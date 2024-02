Maghreb: rivalité inattendue entre ces deux pays

Entre le Maroc et l’Algérie, les tensions sont vives, notamment d’un point de vue politique et économique. Mais récemment, c’est au niveau culturel que les choses ont pris une toute nouvelle tournure, avec une bataille en ligne entre des internautes des deux pays, au sujet de l’origine d’un plat culinaire : le Sellou.

Et pour Sherazade Laoudjedj, chef de cuisine, cela a beaucoup d’impact. En effet, cette dernière affirme que les Marocains ont, à travers leur opération en ligne, provoqué la fermeture d’un espace culturel dédié au Maghreb, qui avait ouvert ses portes à Paris, dans les galeries Lafayette. Mais pourquoi donc ? De quoi la cuisinière accuse les internautes marocains ?

Le Sellou sème la discorde

Dans les faits, Sherazade Laoudjedj a proposé le Sellou, un plat culinaire commun à tous les pays de Maghreb, pour intégrer la partie du stand “Oriental et Maghrébin” des galeries. L’idée était alors de le mettre en avant et de le présenter à tous les visiteurs présentant un intérêt pour la culture culinaire nord-africaine. Problème, la cheffe est d’origine algérienne et les internautes marocains ont expliqué que ce plat était “propriété” marocaine.

Résultat, la cuisinière a été victime d’insultes et de menaces en ligne, ce qui a poussé les équipes des galeries Lafayette a, dans un premier temps, suspendre la présentation du plat puis de fermer l’ensemble de l’espace qui était réservé à la culture maghrébine. Une décision que la cuisinière affirme comprendre, même si celle-ci se désole de voir qu’un endroit supposé faire la promotion de toute la culture du nord du continent a finalement été fermé.

Insultes et menaces auront eu raison du stand

Un plat qui, en plus, n’était pas vraiment une priorité pour elle. Faute de temps pour préparer quoi que ce soit, celle-ci s’est ainsi tournée vers un plat classique. Le Sellou est effectivement très simple à faire puisqu’il s’agit de farine grillée accompagnée de fruits secs. Un produit rapide à préparer, à la portée de tous, qui peut être agrémenté de plein de bons produits, mais que personne ne met jamais vraiment en avant.