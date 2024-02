Maghreb: la France veut à tout prix normaliser ses relations avec ce pays

Alors que la France est de moins en moins bien vue en Afrique, le gouvernement Macron tente de renouer le dialogue avec certains pays. C’est notamment le cas avec le Maroc, alors même que ces dernières années ont été émaillées par une série d’incidents et de crises diplomatiques.

À ce titre, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s’est rendu en ce lundi 26 février, du côté de Rabat. L’occasion pour lui d’échanger avec Nasser Bourita, son homologue marocain. Une série de réunions est prévue, pour permettre aux deux ministres d’échanger leurs points de vue, de discuter et réchauffer les liens distendus. Une étape forte, qui vise à ouvrir un nouveau chapitre dans la relation entre les deux nations.

Publicité

Le Maroc et la France tentent de se rapprocher

Suffisant pour que Rabat et Paris se remettent à vraiment collaborer ? Depuis quelques années, de nombreuses décisions impactent les relations diplomatiques entre les deux pays. Par exemple, Paris avait décidé, en septembre 2021, de limiter l’octroi de visas aux Marocains. Par la suite, le gouvernement français a tenté de se rapprocher d’Alger, après que divers incidents et déclarations aient également impacté la relation entre la France et l’Algérie.

En France d’ailleurs, le gouvernement n’avait pas du tout apprécié découvrir que le téléphone d’Emmanuel Macron et celui de certains de ses ministres ait été tracké par le logiciel espion israélien, Pegasus, directement par le Maroc. Une information qui a d’ailleurs été démentie par Rabat. Plus tard, en septembre 2023, la France a proposé son aide aux secouristes marocains afin de les accompagner dans leurs recherches suite au tremblement de terre. Une aide ignorée par le Maroc.

Une période de dégel, déjà amorcée

Alors que les relations semblaient définitivement rompues, l’ambassadeur français au Maroc a présenté ses excuses publiquement au Maroc, quant aux récentes décisions prises par Paris à l’encontre de Rabat. Dans la foulée, une ambassadrice du Maroc en France a été nommée. La visite du ministre Séjourné marque donc une nouvelle étape dans le dégel des relations, quelques jours après que Brigitte Macron ait accueilli les sœurs du roi Mohammed VI à l’Élysée.