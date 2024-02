Musk et Bezos: il leur faudra 476 ans pour épuiser leur fortune s’il dépense 1 Millions $/jour

Les colossales fortunes d’Elon Musk et Jeff Bezos défient l’imagination. Avec près de 200 milliards de dollars chacun, ces magnats de la technologie sont au sommet du classement des hommes les plus riches du monde, juste derrière Bernard Arnault. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment d’avoir une telle richesse ? À quel point sont-ils déconnectés de la réalité quotidienne ?

Les chiffres sont vertigineux : Elon Musk, à la tête de SpaceX et Tesla, affiche un patrimoine de 198,4 milliards de dollars, tandis que Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, n’est pas loin derrière avec 193,8 milliards de dollars. Ces sommes donnent le vertige et laissent songeur quant à la manière dont elles pourraient être dépensées.

Un calcul simple met en lumière l’ampleur de leur richesse : si Elon Musk et Jeff Bezos décidaient de dépenser un million de dollars par jour, une somme qui paraît astronomique pour la plupart des gens, ils pourraient le faire sans la moindre inquiétude pour leur avenir financier. Mais combien de temps leur faudrait-il pour épuiser leur fortune à ce rythme effréné ?

Les chiffres sont stupéfiants : 1 million de dollars par jour, multiplié par 365 jours par an, cela représente 365 millions de dollars dépensés annuellement. À ce rythme, il leur faudrait près de 476 ans pour épuiser leur fortune colossale. Presque cinq siècles à dépenser chaque jour une somme qui suffirait à changer la vie de nombreuses personnes à travers le monde.

Cette estimation met en lumière l’abîme qui sépare les ultra-riches du reste de la population mondiale. Alors que des millions de personnes luttent pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, des individus comme Musk et Bezos possèdent des sommes incalculables, qui défient toute logique. Cette disparité économique est un symptôme alarmant des inégalités croissantes dans le monde.

Selon Oxfam, les 80 plus grandes fortunes mondiales possèdent plus de richesse que la moitié la plus pauvre de la planète. Cette concentration extrême de richesse est non seulement injuste, mais elle alimente également d’autres problèmes, comme l’impact environnemental disproportionné des ultra-riches.