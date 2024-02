Le Niger se tourne vers ce pays pour un accès à la mer

Pour surmonter l’isolement géographique exacerbé par les récentes sanctions de la CEDEAO, le Niger a initié un dialogue crucial avec le Togo. L’objectif est d’assurer un accès maritime via le port de Lomé, renforçant ainsi les capacités logistiques et commerciales du pays enclavé. Cette initiative a été mise en lumière lors d’une rencontre significative entre les ministres de l’Économie maritime du Togo et une délégation ministérielle du Niger à Lomé.

Au cœur des discussions, le Colonel-major Salissou Mahman Salissou, ministre nigérien des Transports, a exprimé sa reconnaissance envers le Togo pour son soutien indéfectible, en particulier depuis les sanctions imposées au Niger suite au coup d’État du 26 juillet 2023. L’accent a été mis sur les défis logistiques et sécuritaires affectant le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, essentiel pour le transit des marchandises vers le Niger.

Le ministre togolais de l’Économie maritime, Edem Kokou Tengue, a réitéré l’engagement de son pays à faciliter le commerce et le transit nigériens, soulignant la volonté des autorités togolaises de renforcer la coopération régionale. Cette rencontre marque un pas vers une collaboration accrue, visant à simplifier le passage des marchandises nigériennes par le Port Autonome de Lomé. Les préoccupations soulevées par les opérateurs économiques nigériens concernant la sécurité et le traitement efficace du corridor ont été prises en compte.

Des mesures sont envisagées pour garantir la fluidité et la sûreté du transit, essentielles pour maintenir l’approvisionnement et favoriser le développement économique du Niger. Cette collaboration entre le Niger et le Togo illustre l’importance de la solidarité régionale face aux défis communs. Elle ouvre la voie à des échanges commerciaux plus fluides et efficaces, bénéfiques pour le développement des deux nations. La délégation nigérienne a également appelé à des investissements dans le corridor Lomé-Ouaga-Niamey pour optimiser les infrastructures et réduire les coûts de transport.

En somme, cette initiative entre le Niger et le Togo s’avère être une étape significative dans la quête du Niger pour surmonter son isolement géographique. Elle témoigne d’un esprit de coopération et de solidarité régionale, essentiel dans un contexte marqué par des défis politiques et économiques.