Niger: la France prise de court… avertit

La situation actuelle au Niger suscite des interrogations concernant le statut des ressortissants français dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Récemment, des informations ont émergé selon lesquelles les Français seraient désormais empêchés d’entrer au Niger, bien que les autorités françaises n’aient pas reçu de confirmation officielle à ce sujet. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de France a souligné l’absence de communication formelle de la part de Niamey et a qualifié de “xénophobes” de telles mesures si elles s’avéraient être ciblées spécifiquement contre une nationalité.

Des compagnies aériennes, dont Royal Air Maroc et Air Burkina, ont signalé des restrictions imposées aux voyageurs français à destination de Niamey, la capitale nigérienne. Ces restrictions semblent être appliquées sans une explication claire ou une autorisation spéciale des autorités nigériennes, créant une situation de confusion et d’incertitude pour les passagers concernés.

Dans ce contexte, les relations franco-nigériennes apparaissent de plus en plus tendues. Depuis le coup d’État militaire de juillet 2023, qui a vu le renversement du président Mohamed Bazoum, les liens entre les deux nations ont connu une dégradation notable. Les autorités militaires nigériennes ont notamment exigé le départ des forces françaises présentes sur leur sol et remis en question plusieurs accords militaires avec Paris.

La France, de son côté, a pris la mesure de fermer son ambassade à Niamey jusqu’à nouvel ordre, marquant ainsi un point d’inflexion significatif dans ses relations diplomatiques avec le Niger. Cette décision reflète l’ampleur des tensions actuelles et soulève des questions quant à l’avenir des interactions entre les deux pays.

Alors que certaines compagnies aériennes, comme Tunis Air, adaptent leurs opérations en réponse à cette situation, d’autres, telles qu’Ethiopian Airlines, Air Algérie et Turkish Airlines, n’ont pas encore clarifié leur position sur le transport de ressortissants français vers le Niger.