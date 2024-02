Or en Afrique : la plus grande mine de ce pays fortement convoitée

Le continent africain regorge de ressources naturelles inestimables, au nombre desquelles on peut citer l’or. Le métal jaune est une valeur sûre sur le marché des minerais. Il est actuellement très recherché. L’Afrique peut se targuer de posséder d’immenses gisements d’or qui n’attendent qu’à être exploités. La société canadienne B2Gold est l’une des plus grandes entreprises minières opérant en Afrique.

Par exemple, B2Gold exploite les deux plus grandes mines aurifères du Mali (Fekola) et de la Namibie (Otjikoto). L’entreprise nord-américaine fonde de grands espoirs sur la mine d’Otjikoto. Le potentiel de ce site est énorme et il peut permettre à B2Gold et à l’État namibien d’engranger de gros bénéfices. Selon des sources bien introduites, de 2024 à 2025, la mine d’or d’Otjikoto va livrer une production annuelle qui se situe entre 180 000 et 200 000 onces.

Pour cette année 2024, la société B2Gold a annoncé de grands projets d’exploration qui vont apporter une énorme plus-value au processus de production. B2Gold souhaite exploiter le plein potentiel de la plus grande mine de Namibie et elle compte mettre le prix pour atteindre son objectif. La firme canadienne occupe une place à part entière au sein du tissu économique namibien. Elle emploie près de 1000 personnes et les capitaux qu’elle apporte aux caisses de l’État sont assez significatifs.

De nombreux experts s’accordent à dire que la Namibie possède l’une des économies les plus dynamiques du continent. En plus de son énorme potentiel minier, le pays est en passe de devenir un acteur majeur de la production d‘hydrocarbures dans le monde. En effet, il y a quelques mois, des réserves colossales de pétrole ont été découvertes aux larges de la Namibie. D’après les estimations, ces réserves immenses vont donner l’opportunité à la Namibie de basculer dans une autre dimension.

Les autorités namibiennes travaillent déjà à mettre en place un écosystème stimulant autour du secteur des hydrocarbures pour créer une chaîne de valeur qui va apporter des opportunités à l’ensemble de la population. Le pays, c’est aussi une destination touristique à couper le souffle. Le pays a su bien gérer les revenus issus de l’industrie touristique. La Namibie se trouve dans le peloton de tête des nations africaines avec les plus importants atouts touristiques. Avec la rente pétrolière qui se profile à l’horizon, la Namibie peut voir très grand. Le pays va sans conteste attirer de grands investisseurs. Il appartiendra aux premières autorités d’enclencher les bons leviers pour bien gérer ces flux de capitaux.