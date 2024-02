Niger: les Français indésirables sur certaines compagnies aériennes

Depuis le 26 juillet 2022 dernier, date à laquelle l’armée nigérienne a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre la France et le Niger se sont dégradées. Depuis, les autorités des deux pays ne cessent de prendre des décisions qui impactent davantage les liens tissés entre les deux nations.

Entre la France et le Niger, rien ne va plus. En effet, depuis que l’armée a pris le pouvoir à Niamey, les Français sont de moins en moins bien vus. Résultat, Paris a été contraint de fermer son ambassade. Et la situation ne semble pas être en mesure de se calmer voire de s’arranger. Récemment, Niamey a confirmé que certaines compagnies aériennes n’accepteront plus de passagers français.

Publicité

Les français, persona non grata au Niger ?

En effet, les représentants de compagnies aériennes, en collaboration avec les autorités nigériennes, ont décidé de ne plus autoriser les ressortissants français, à monter à bord, ni même à entrer sur le territoire national. Une information qui émane d’Air Burkina, à travers une note interne envoyée à l’ensemble de son personnel. Mais cette compagnie aérienne n’est pas la seule à agir ainsi.

En effet, les passagers français ne sont désormais plus les bienvenus dans les avions de la compagnie Royal Air Maroc (RAM), à destination de Niamey uniquement, sauf s’ils disposent d’une autorisation spécifique. D’autres compagnies aériennes pourraient être concernées, comme Ethiopian Airlines, Asky, Air Tunisie et Turkish Airlines mais celles-ci n’ont pas encore répondu aux diverses sollicitations.

Plusieurs compagnies aériennes n’embarqueront plus les français

De leur côté, les autorités nigériennes n’ont pas encore réagi à ces informations. Aucune confirmation n’a été faite au sujet des ressortissants français, désormais persona non grata sur le territoire. Seule certitude, certains d’entre eux ont été refoulés dès leur arrivée à l’aéroport de Niamey. Aucune information n’a toutefois filtré sur le pourcentage d’individus qui a éventuellement réussi à passer.