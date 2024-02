« Notre pays a intérêt à avoir des relations fraternelles avec le Niger », dixit Bio Tchané

Quelques jours après la levée des sanctions contre le Niger lors du sommet extraordinaire de la Ceadeao à Abuja, trois ministres du Bénin se sont rendus ce mercredi 28 février à la frontière Bénin-Niger pour constater l’effectivité de cette mesure prise par l’organisation sous-régionale. Il s’agit des ministres Abdoulaye Bio Tchané, Romuald Wadagni et Gaston Dossouhoui. On retient ainsi que la frontière reste fermée du côté Niger, selon les déclarations qui ont été faites par le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale qui a conduit cette délégation. Les ministres se réjouissent tout de même de constater que les activités économiques reprennent progressivement depuis l’ouverture de la frontière du Bénin.

« Les services douaniers, les services de sécurité, les services des eaux et forêts sont en place pour assurer la fluidité du trafic entre notre pays et le Niger », a indiqué le chef de la délégation au micro des journalistes à l’issue de cette visite. Il a saisi cette opportunité pour saluer la résilience des populations des deux pays qui ont traversé cette crise. « Ce que vous voyez montre que les populations avaient soif de la réouverture des frontières. C’est aussi l’occasion de saluer la décision du gouvernement du Bénin et de son chef le président Patrice Talon, qui tout le long, a indiqué tout l’intérêt que le Bénin avait à assurer une relation amicale fraternelle avec le Niger », a poursuivi le ministre Abdoulaye Bio Tchané tout en espérant que du côté des autorités du Niger, une décision entre dans le cadre de la réouverture des frontières interviendra bientôt.

Rappelons que, les sanctions ont été prononcées contre le Niger suite au putsch militaire du 26 juillet 2023. Les autorités nigériennes ont renforcé la sécurité à la frontière avec le Bénin après les menaces d’une intervention militaires évoquées par la Cedeao. Pour l’heure, le Niger reste silencieux face à toutes les déclarations qui sont faites par les autorités sous-régionales. Il y a quelques jours, le ministre béninois des Affaires Étrangères est revenu sur ce sujet tout en martelant que toutes les mesures seront prises pour maintenir le Niger, le Burkina et le Mali au sein de la Cedeao. « Nous allons, dans les jours, semaines à venir, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos frères du Niger, du Mali et du Burkina Faso restent au sein de notre famille. Pour l’instant, notre conviction profonde, la famille doit rester unie. Et c’est au sein de cette famille, tous ensemble, que nous allons faire les changements nécessaires », avait déclaré le patron de la diplomatie béninoise.