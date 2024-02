Or en Afrique : la plus grande mine de ce pays réalise une performance

Avec ses nombreuses potentialités, la zone du Maghreb s’est positionnée comme un carrefour économique majeur sur le continent. Un pays comme la Mauritanie par exemple avance stratégiquement ses pions pour faire basculer son économie dans une autre dimension. Depuis quelques années maintenant, la nation maghrébine a enclenché divers mécanismes pour exploiter comme il se doit ses ressources minières.

L’or constitue un véritable atout pour l’économie mauritanienne. Plusieurs grandes firmes internationales se livrent une bataille sans merci pour essayer d’exploiter les gisements miniers de la Mauritanie. L’entreprise canadienne Kinross Gold fait partie des sociétés qui exploitent l’or de la Mauritanie. La compagnie est notamment présente sur le site de Tasiast qui est la plus grande mine d’or du pays.

Publicité

Il y a quelques jours, Kinross Gold a annoncé une hausse importante de sa production pour l’année 2023. En effet, la société canadienne a produit 620 793 onces, soit 17,6 tonnes d’or l’année dernière, soit une hausse de 15 %. Rappelons qu’en juin 2023, la mine de Tasiast a fait l’objet d’une extension qui a permis d’accroître sa capacité de production. Les bons chiffres réalisés par Kinross Gold au niveau de la mine de Tasiast indique de très belles perspectives pour le secteur minier mauritanien et par ricochet pour l’ensemble de l’économie.

D’après les informations de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), l’or s’est imposé comme le premier produit d’exportation du pays. Toujours selon l’ITIE, l’industrie minière représente 30 % des recettes de l’État et participe à 24 % du PIB national. La mine de Tasiast n’a pas fini de livrer tous ses trésors. Le potentiel est tout simplement énorme et l’entreprise Kinross Gold a de grandes ambitions pour le gisement de Tasiast. Pour l’année 2024, la firme canadienne ambitionne de produire 610 000 onces d’or sur la plus grande mine de la Mauritanie.

Cette mine est essentielle pour Kinross Gold dans ses objectifs de production. La mine exploite des mines à fort potentiel au Brésil, au Chili ou encore aux États-Unis. Après avoir réussi à assurer plus ou moins sa stabilité sécuritaire, la Mauritanie a engagé des réformes ambitieuses pour dynamiser son économie. En plus du secteur minier, le pays maghrébin possède des réserves pétrogazières qui font l’objet d’intenses convoitises. Là encore, les premières autorités ont mis en place un plan stratégique pour utiliser à bon escient cette manne afin que son impact se fasse ressentir sur tous les pans de l’économie nationale. C’est donc dire que les perspectives s’annoncent hyper prometteuses pour l’économie mauritanienne.