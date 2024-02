Russie: décès de l’opposant Alexei Navalny en prison

Alexei Navalny, opposant numéro un au président russe Vladimir Poutine, n’est plus. En effet, les services pénitentiaires russes ont confirmé la mort de celui qui a récemment été condamné à 19 ans de prison, dans un établissement pénitentiaire au cœur de l’Arctique. Un décès qui a suscité de très nombreuses réactions à travers le monde.

Si les circonstances entourant son décès sont encore assez floues, les services russes affirment que l’opposant se serait senti très mal au moment d’une promenade. Il aurait alors perdu connaissance. Appelés, les secours se seraient très vite rendus sur place afin de tenter de le réanimer. 30 minutes durant, ces derniers lui ont prodigué des soins, en vain. Son décès aurait alors été constaté.

Publicité

Alexei Navalny serait décédé

Navalny, qui purgeait une peine de prison de 19 ans, était soutenu par de nombreux politiques, qui accusaient Moscou de faire de son cas, un cas purement politique. Ses nombreux procès ont plusieurs fois été pointés du doigt, étant notamment comparés à des farces de justice. D’ailleurs, ses procès se sont enchaînés à vitesse Grand V au cours des derniers mois.

Celui-ci était apparu à la barre, visiblement amaigri, malade et vieilli. Rien de très surprenant, cela dit. En effet, sa grève de la faim, couplée à l’empoisonnement auquel il a été confronté et auquel il a miraculeusement survécu, l’a particulièrement affaibli. Une condition qui ne l’a pas empêché d’attaquer Vladimir Poutine, depuis son box des accusés, l’accusant notamment d’être un “vieux papi caché dans son bunker”.

Stupeur à l’international

Il s’en était aussi pris à la décision russe d’envahir l’Ukraine. Selon ses dires, il s’agirait là d’un des conflits les plus inutiles et insensés du 21e siècle. Sa mémoire, elle, a été saluée par les dirigeants américains, polonais, britanniques ou encore allemands et ukrainiens, pour qui cette perte, si elle venait à être confirmée par le gouvernement russe, serait une tragédie terrible.