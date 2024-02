Sénégal : La Cedeao lâche Macky Sall

La situation au Sénégal continue de susciter des réactions. La toute dernière est celle de la Commission de la Cedeao qui exige un rétablissement du calendrier électoral. Par le canal d’un communiqué publié dans l’après-midi de ce mardi 6 février, la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de I’Ouest indique qu’elle suite la situation au Sénégal avec préoccupation.

« La Commission de la CEDEAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal », a noté la déclaration de la Commission de la Cedeao. On retiendra également du document de l’instance sous-régionale l’appel allant dans le sens de la préservation de la paix.

« En ces temps difficiles pour le pays et la région, la Commission lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu’elles renoncent à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. Elle exhorte les forces de l’ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens », a poursuivi la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de I’Ouest dans son communiqué.

Rappelons que ces différentes réactions font suite au report du scrutin président initialement prévu pour ce mois de février. Ce lundi 5 février 2024, le Parlement sénégalais a adopté dans des conditions assez sombres la proposition de loi du report de l’élection présidentielle. Le projet a été presque adopté unanimement avec 105 voix pour et une voix contre alors que plusieurs députés de l’opposition ont été éconduits du Parlement. Au sein de l’opinion publique, des voix se sont élevées pour manifester leurs inquiétudes sur la situation qui prévaut dans le pays.

C’est le cas du célèbre chanteur sénégalais Youssou Ndour. Sur le réseau social X, il a laissé un message où il exprimait formellement son opposition à un report des élections. « Sans équivoque, je ne suis pas d’accord avec le report de l’élection présidentielle. Nos rendez-vous démocratiques s’imposent à nous tous et le peuple souverain sera le dernier juge ! La situation au Sénégal m’inquiète encore plus, car il y a trop d’animosités dans ce pays et ce n’est pas Nous », a publié sur le réseau social anciennement appelé Twitter le chanteur sénégalais.